الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 4 آلاف علبة سجائر مهربة قبل بيعها بالأسواق وتحرير 68 محضرًا تموينيًّا بالإسماعيلية

جانب من الحملة
جانب من الحملة

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة؛ من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.

تفاصيل الحملة التموينية 

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية تحت إشراف أحمد منصور مدير مديرية التموين بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع مباحث التموين، ومراكز الشرطة بمراكز ومدن المحافظة، جهاز حماية المستهلك، والوحدات المحلية بالإسماعيلية، عدة حملات تموينية، لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاعم والمجازر والمنافذ ونقاط البيع للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

ففي مركز ومدينة فايد، أسفرت الحملة عن ضبط كمية تقدر بـ ٤١٠٠ علبة سجائر مهربة، كما تم ضبط كمية تقدر بـ ٢٠٠ كيلو مخلل بدون تواريخ إنتاج وصلاحية.

وفي مجال الرقابة التموينية على الأسواق والمحال التجارية، أسفرت الحملات عن تحرير ١٦ محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، ٦ محاضر بيع بأزيد من السعر المعلن، محضرين لسلع مجهولة المصدر، ٢٠ محضر لعدم حمل شهادة صحية، محضر لعدم الإعلان عن الأوكازيون.

وفي مجال الرقابة على المخابز أسفرت الحملات عن تحرير محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن، ٣ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ٦ محاضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و١٢ محضر لعدم نظافة أدوات العجن.

 

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