باحث بـ"المصري للفكر": حكومة نتنياهو تعاني من فشل متعدد داخل قطاع غزة

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن إسرائيل منذ اليوم الأول من الحرب في 7 أكتوبر الماضي وهي توظف الملف الإنساني كأحد أسلحة هذه الحرب بما لا يقل عن السلاح العسكري.

حرق مخيمات النازحين

وأكد محمد فوزي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية لمخيمات النازحين في رفح يؤكد أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط كافة القوانين الدولية التي جاءت لوقف الحرب.

الرسائل الأمريكية المزيفة

وأضاف في حديثه، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تمارس أي ضغط يذكر على الجانب الإسرائيل لوقف إطلاق النار على غزة بناء على تصريحاتها المزيفة المستمرة.

وأشار إلى أن حكومة نتنياهو تعاني من فشل متعدد داخل قطاع غزة، وهذا الفشل يجعل الكيان الصهيوني يرد على فشله باستهداف المزيد من المناطق السكنية المدنية.

جرائم الاحتلال بغزة

وكانت وزارة الصحة في غزة، أعلنت أن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على خيام النازحين، بلغ 72 شهيدًا في رفح خلال يومين.