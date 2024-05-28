الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باحث بـ"المصري للفكر": حكومة نتنياهو تعاني من فشل متعدد داخل قطاع غزة

غزة
غزة

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن إسرائيل منذ اليوم الأول من الحرب في 7 أكتوبر الماضي وهي توظف الملف الإنساني كأحد أسلحة هذه الحرب بما لا يقل عن السلاح العسكري.

حرق مخيمات النازحين 

وأكد محمد فوزي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية لمخيمات النازحين في رفح يؤكد أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط كافة القوانين الدولية التي جاءت لوقف الحرب.

الرسائل الأمريكية المزيفة

وأضاف في حديثه، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تمارس أي ضغط يذكر على الجانب الإسرائيل لوقف إطلاق النار على غزة بناء على تصريحاتها المزيفة المستمرة.

وأشار إلى أن حكومة نتنياهو تعاني من فشل متعدد داخل قطاع غزة، وهذا الفشل يجعل الكيان الصهيوني يرد على فشله باستهداف المزيد من المناطق السكنية المدنية.

جرائم الاحتلال بغزة 

وكانت وزارة الصحة في غزة، أعلنت أن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على خيام النازحين، بلغ 72 شهيدًا في رفح خلال يومين. 

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

التحفظ على نجل الفنان أحمد رزق

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

"حماس": لا مفاوضات إلا بوقف شامل للعدوان والانسحاب من معبر رفح وإعادة إداراته السابقة

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

صور

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الظهور الأول لدبابات الاحتلال وسط مدينة رفح الفلسطينية.. شهود عيان يروون التفاصيل

مقترح إسرائيلى جديد خلال مفاوضات وقف الحرب فى غزة

“تكتيكات حقيرة”.. تفاصيل تهديد إسرائيل لـ"الجنائية الدولية" بشأن التحقيق في جرائم الحرب