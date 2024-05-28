"الأونروا" تُحذر: الموت يحيط بسكان قطاع غزة

قالت مديرة الاتصالات في الأونروا جولييت توما، اليوم الثلاثاء، إن الموت بات يحيط بسكان قطاع غزة في كل مكان.

وأكدت مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة القلق، جراء عدم تطبيق القرارات الدولية وخاصة قرارات محكمة العدل الدولية بشأن غزة، مضيفة: "المانحون الذين علقوا تمويل الأونروا عادوا مرة أخرى لاستئناف تمويلاتهم باستثناء الولايات المتحدة وبريطانيا".

وفي وقت سابق، قالت إيناس حمدان، مدير إعلام الأونروا بقطاع غزة، إن الظروف في قطاع غزة مأساوية وكارثية، ولا يوجد كلمات لوصف المأساة في جميع مناطق غزة، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني الصعب يشتد في المناطق التي بها أعمال عدائية.

وأضافت أن هناك محدودية في الموارد الغذائية بسبب الإغلاق المستمر للمعابر وإجراءات التفتيش المستمر من قبل الجانب الإسرائيلي.