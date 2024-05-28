الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد مباراة الزمالك والأهلى المقبلة في الدوري المصري والسوبر الأفريقي

الزمالك والاهلى
الزمالك والاهلى

موعد مباراة الأهلي والزمالك المقبلة هي أكثر ما يبحث عن مشجعي كرة القدم، في الوقت الحالي بعدما ضرب الاثنين موعدًا في السوبر الإفريقي.

موعد مباراة الزمالك والأهلى القادمة

وقد يتواجه القطبين مرتين خلال الشهر المقبل إذا تم الإعلان بشكل رسمي عن موعد السوبر الإفريقي في يونيو، بجانب مباراة الدور الثاني من مسابقة الدوري والمقرر لها أيضًا في نهاية الشهر المقبل.

وتواجه القطبين مرتين هذا الموسم الأولى كانت في السوبر المصري وتوج فيها الأحمر باللقب على حساب غريمه في السعودين بهدفين نظيفين.

أما الثانية كانت في لقاء الدور الأول من بطولة دوري نايل، والذي حسمها الزمالك بهدفين لهدف في لقاء مؤجل من الأسبوع العاشر.

تقدم الزمالك بهدف عن طريق سيف الجزيري في الدقيقة 44 وتعادل أحمد عبد القادر للأهلي في الدقيقة 74 قبل أن يضيف الجزيري الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 87.

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موعد مباراة الزمالك والاهلى القادمة في الدوري

وحسب الجدول المنشور مسبقًا فأن الأهلي سيواجه الزمالك في 25 يونيو المقبل في لقاء الدور الثاني، من مسابقة دوري نايل.

وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، ويستضفها ستاد القاهرة.

أما إذا تم تأجليها بسبب مشاركة المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، فقد تلعب في نهاية أغسطس أو أول سبتمبر مع نهاية مسابقة الدوري.

موعد كأس السوبر الإفريقي 2024

لم يحدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم موعد كأس السوبر الإفريقي 2024 التي تجمع بين نادي الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية نهائي حتى الآن ولكنه حدد الفترة من يوم 25 - 30 يونيو المقبل 2024 لإقامة المباراة حيث يعد المارد الأحمر هو صاحب النصيب الأكبر من البطولة برصيد 8 ألقاب ومادي الزمالك في الوصافة برصيد 4 بطولات.

يذكر أن فريق اتحاد العاصمة الجزائري هو آخر المتوجين باللقب حيث تغلب على نادي الأهلي بهدف نظيف خلال الموسم الماضي فيما حقق فريق تي بي مازيمبي اللقب الأفريقي 3 مرات وخلفه فريق النجم الساحلي التونسي والرجاء المغربي وإنييمبا التيجيري برصيد لقبين.

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