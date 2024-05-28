الرئيس السيسى فى بكين.. زيارة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى العاصمة الصينية بكين، تلبية لدعوة الرئيس الصينى شى جين بينج، للقيام بزيارة دولة لجمهورية الصين الشعبية.

وتتضمن الزيارة عقد مباحثات قمة بين الرئيس السيسى ونظيره الصينى، ولقاءات مع كبار قيادات الدولة الصينية، حيث ستتم مناقشة أوجه تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق أوسع للتعاون فى مختلف المجالات، تزامنًا مع الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين مصر والصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

كما ستتضمن الزيارة أيضًا حضور الرئيس السيسى الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزارى العاشر لمنتدى التعاون العربى الصينى الذى يعقد ٣٠ مايو الجارى، بمشاركة الرئيس الصينى وعدد من القادة العرب، والذى من المقرر أن يناقش مختلف أوجه العلاقات العربية الصينية وسبل تعزيزها.

يعقد الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس الصينى شى جين بينج، اليوم، جلسة مباحثات مهمة على مستوى القمة بقصر الشعب الرئاسى بالعاصمة الصينية بكين، تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق أوسع للتعاون فى مختلف المجالات.

ومن المقرر أن يبحث الزعيمان، خلال القمة، مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، على رأسها الحرب فى غزة، وسبل استعادة الاستقرار فى المنطقة، بما يحقق تطلعات شعوبها نحو السلام والأمن والتنمية. كما أنه من المقرر أن يشهد الزعيمان السيسى و«شى جين بينج» مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون المشترك فى العديد من المجالات.

تأتى زيارة الرئيس السيسى إلى العاصمة الصينية بكين، تلبية لدعوة الرئيس الصينى للقيام بزيارة دولة لجمهورية الصين الشعبية.

كما يجرى الرئيس السيسى عددًا من اللقاءات مع كبار قيادات الدولة الصينية، مثل رئيسى مجلس الدولة والنواب الصينيين، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى كل المجالات.

ومن المقرر أن يلتقى الرئيس خلال الزيارة رؤساء عدد من كبرى الشركات الصينية العاملة فى مجالات متعددة، حيث ستتم مناقشة فرص جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر، فى ضوء توجه الدولة لتعزيز آليات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، من خلال التعاون مع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبى المباشر.

كما يشارك الرئيس السيسى إلى جانب الرئيس الصينى وزعماء كل من البحرين والإمارات وتونس وأمين عام جامعة الدول العربية، فى الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزارى العاشر لمنتدى التعاون العربى الصينى الذى يعقد غدًا الخميس لمناقشة مختلف أوجه العلاقات العربية الصينية وسبل تعزيزها. ويضم منتدى التعاون الصينى العربى الصين و٢٢ عضوا فى الجامعة العربية، ويهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون وتدعيم السلام والتنمية.

وقد تم تبنى إقامة ١٩ آلية تعاون فى إطار المنتدى تشمل كلًا من: الاجتماع الوزارى، اجتماع كبار المسئولين، الحوار السياسى الاستراتيجى على مستوى كبار المسئولين، ندوة العلاقات الصينية العربية، الحوار بين الحضارتين الصينية والعربية، المنتدى الصينى العربى للإصلاح والتنمية، مؤتمر رجال الأعمال الصينيين والعرب وندوة الاستثمارات، مؤتمر التعاون الصينى العربى فى مجال الطاقة، مهرجان الفنون العربية، مهرجان الفنون الصينية، ندوة التعاون الصينى العربى فى مجال الإعلام، مؤتمر الصداقة الصينية العربية، ملتقى المدن الصينية العربية، منتدى التعاون الصينى العربى لنظام «بيدو»، منتدى المرأة الصينية العربية، منتدى التعاون الصينى العربى فى مجال الصحة، ملتقى التعاون الصينى العربى فى مجالات الإذاعة والتليفزيون واجتماع الخبراء الصينيين والعرب فى مجال المكتبات والمعلومات، ومؤتمر التعاون الصينى العربى لنقل التكنولوجيا والإبداع.