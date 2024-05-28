تقرير بريطانى: مدن فلوريدا تواجه درجات حرارة قياسية وعواصف مميتة فى تكساس

أفادت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن مدن في فلوريدا تشهد درجات حرارة تقترب من 100 درجة فهرنهايت، بينما تم الإبلاغ عن 7 قتلى في تكساس عندما اجتاح إعصار الشمال في نهاية عطلة الأسبوع.

موجة من الطقس القاسي وارتفاع درجات الحرارة

وحطمت عدة مدن في فلوريدا الأرقام القياسية لدرجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع في يوم الذكرى، حيث ضربت موجة من الطقس القاسي، وارتفاع درجات الحرارة مساحات واسعة من جنوب الولايات المتحدة، وتركت أكثر من 700 ألف شخص في تكساس دون كهرباء.

ووفقًا لخدمة الطقس الوطنية في ميامي، وصلت مدينة ويست بالم بيتش إلى مستوى قياسي يومي بلغ 97 درجة فهرنهايت (36 درجة مئوية)، محطمًا الرقم القياسي السابق البالغ 96 درجة فهرنهايت المسجل في عام 1928، كما سجلت مدن ومواقع أخرى في فلوريدا درجات حرارة يومية قياسية.

وسجلت أعلى درجة حرارة في مطار فورت لودرديل-هوليوود الدولي 96 درجة فهرنهايت، أي أكثر بدرجتين من الرقم القياسي السابق البالغ 94 درجة فهرنهايت، والذي تم تسجيله عام 1963.

وشهدت ميامي، التي استقبلت مئات الزوار للاحتفال بيوم الذكرى، ارتفاعًا قياسيًا في درجة الحرارة بلغ 96 درجة فهرنهايت. تم تحديد الارتفاع السابق البالغ 94F عام 1949.

كما شهدت ملبورن وفورت بيرس، الواقعتان على الساحل الشرقي لفلوريدا، رقما قياسيا بلغ 98 درجة فهرنهايت يوم الأحد.

وفي ملبورن، تم ربط الرقم القياسي لأعلى درجة حرارة مسجلة في شهر مايو، حسبما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في ملبورن.

عواصف متفرقة في الأيام المقبلة

ويشهد جزء كبير من فلوريدا قريبًا فترة راحة من الحرارة، حيث من المتوقع حدوث عواصف متفرقة في الأيام المقبلة، لكن خبراء الأرصاد الجوية توقعوا أن درجات الحرارة على طول الساحل الغربي لفلوريدا ستظل في أعلى الثمانينيات إلى منتصف التسعينيات.

وواجهت تكساس أيضًا حرارة شديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث شهدت أجزاء من الجنوب درجات حرارة ثلاثية الأرقام ومؤشر الحرارة، الذي يقيس درجة الحرارة، ليصل إلى 120 درجة فهرنهايت، حسبما ذكرت شبكة إن بي سي.

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن العديد من مدن جنوب تكساس، بما في ذلك كوربوس كريستي، ستخضع لتحذير استشاري من الحرارة بدءًا من الظهر بتوقيت وسط أمريكا ويستمر حتى الساعة 8 مساءً، حيث من المتوقع أن يصل مؤشر الحرارة إلى 114 فهرنهايت.

بالإضافة إلى الحرارة الشديدة، تعرض وسط وشمال ولاية تكساس لعواصف قاتلة خلال عطلة نهاية الأسبوع. أفادت NBCDFW أن سبعة أشخاص، من بينهم أربعة أطفال، لقوا حتفهم بعد أن اجتاح إعصار مقاطعات متعددة في شمال تكساس يوم السبت، بما في ذلك أم وطفلاها الذين قتلوا عندما قلب إعصار منزلهم المتنقل.

ووقع حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، إعلان الكارثة يوم الأحد لمساعدة السكان المتضررين، حيث أصيب أكثر من 100 شخص وسط العواصف الشديدة، وتضرر أكثر من 370 منزلا.

وأضاف أبوت خلال تصريحاته، يوم الأحد، أنه يتوقع زيادة التقارير عن الممتلكات المتضررة.