الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الكونتينر".. مدير الشئون التجارية بـ"كابسى للدهانات" يروي قصة تطور ونجاح المصنع (فيديو)

عمرو السيد
عمرو السيد

قال عمرو السيد، مدير عام الشئون التجارية وعضو مجلس إدارة شركة كابسي للدهانات، إنه في عام ٢٠٠٢، افتتحت شركة كابسي مصنعًا جديدًا في مدينة بورسعيد، يغطي مساحة تصل إلى ٢٠٠٠٠٠ متر مربع، ويحمل المصنع اسم "كابسي"، مشتقًا من الحروف الأولى للترجمة الإنجليزية لاسم الشركة الأصلي (القنطرة للدهانات والصناعات الكيماوية). 

وأضاف السيد، خلال لقائه مع الفنان أحمد داود، ببرنامج "الكونتينر"، المذاع  عبر فضائية "دي إم سي"، أن الشركة تمكنت من تطوير نظام دهانات السيارات "بريما سيستم"، وهو مجموعة جديدة من المنتجات تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الجودة والمتانة، الذي يتضمن 67 طبقة لون أساسي، بما في ذلك الألوان المعدنية واللؤلؤية والمؤثرات الخاصة.

وأكد أن شركة كابسي تحرض على تطوير مهارات عملائها، ولهذا الغرض أنشأت مركزًا للتدريب في عام ٢٠٠٩، حيث يستقبل المركز سنويًا أكثر من ١٠٠٠ عميل من السوق المحلي والأسواق الخارجية لتدريبهم على أنواع مختلفة من الدهانات، سواء كانت للسيارات أو الأخشاب أو المباني.

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