إدارة شباب دكرنس تشارك في انطلاق دوري الأسر المصرية بالدقهلية

نفذت الإدارة العامة للرياضة بالدقهلية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة اليوم، المرحلة الأولى من دوري الأسر الرياضية تحت شعار “ أسرتنا قد التحدي” للمرحلة السنية من 13 إلى 16 سنة، بمركز شباب الدراكسه بإدارة شباب منية النصر، وبمشاركة إدارة شباب دكرنس بمركز شباب ميت السودان ومركز شباب أبو سليمان.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد رمضان مدير عام الإدارة العامة الرياضة، والكابتن أسعد هيبه مدير إدارة البرامج الرياضية، ومحمد نصر، والسيد فتحي الاخصائيين الرياضيين بإدارة البرامج الرياضية، والكابتن خالد المنسى رئيس قسم الرياضة بإدارة شباب دكرنس، ومشاركة، وحضور العديد من الأسر المشاركه في دوري الأسر المصرية.

تفاصيل دوري الأسر

يقام دورى الأسر المصرية سنويا ويهدف لغرس روح التعاون بين الأسر، وعمل علاقات اجتماعية بين الأسر وبعضها والتعاون بين أعضاء الفريق، وزيادة الترابط بين أفراد الأسرة الواحدة، من خلال ممارسة الرياضة والنشاط البدني، وأن الأسرة لها دور رئيسي في توجيه الأبناء لممارسة الرياضة والمداومة عليها، وجعل الرياضة أسلوب حياة، طبقا لتوجهات القيادة السياسية بالاهتمام بالرياضة.

شارك عدد من الفرق على مستوى الإدارات الفرعية ومراكز الشباب بالمرحلة الأولى بدوري الأسر المصرية، ويتكون الفريق من أب وأم واثنين من الأبناء، يتنافسون فيما بينهم من خلال مسابقات فى اللياقة البدنية، والألعاب الترويحية، ومسابقة فى المعلومات العامة وتنوعت السباقات بين العديد من المحطات، منها الجرى الزجزاجى مع حمل الكرة ووضعها فى الطوق، وفي المحطة الثانية لسرعة تجميع الأقماح ومحطة للقفز بين الأرقام داخل الأطواق، ثم تبارت الأسر فى تجميع الصناديق ووضعها على شكل هرمي متناسق.

يأتي انطلاق دوري الأسر المصرية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور عمرو الحداد وكيل الوزارة _ رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، والدكتورة غاده جمال الدين مدير عام القاعدة الشعبية بالوزارة، ومتابعه الدكتور محمد رمضان مدير عام الإدارة العامة للرياضة، ومجدى عبد السلام مدير عام إدارة شباب دكرنس.

IMG-20240528-WA0063

IMG-20240528-WA0061