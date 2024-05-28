الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دبلوماسي سابق: الصين ترى الكيان الإسرائيلي متحديا لإرادة المجتمع الدولي

السفير علي الحفني
السفير علي الحفني

قال السفير علي الحفني، مساعد وزير الخارجية الأسبق والسفير السابق لمصر لدى الصين، إن الصين حذرت من التداعيات التي قد تحدث بسبب إتساع نطاق الحرب في غزة.

وأضاف الحفني، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر قناة "الحياة"، أن الصين ترى أن الحرب فى غزة حرب عبثية، وأن إسرائيل تتحدى إرادة المجتمع الدولى، وهى تقرأ الأحداث نفس القراءة المصرية والعربية وتقدر الدور الذى تقوم به مصر فى دعم القضية الفلسطينية.

وأوضح، أن الصين مدركة لأهمية الأمن القومى المصرى، وهى أدرى من أى طرف دولى آخر بمجريات الأمور فيما يتعلق بالصراع العربى الإسرائيلى والقضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن الصين مهتمة بعلاقتها مع مصر ومقبلة عليها وما تشهده العلاقات المصرية الصينية مرحلة استثنائية غير مسبوقة فى العصر الحديث.

 

الحياة اليوم حرب عبثية الصين إسرائيل الحرب في غزة الأمن القومي المصري الصراع العربي الاسرائيلي القضية الفلسطينية

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