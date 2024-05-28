دبلوماسي سابق: الصين ترى الكيان الإسرائيلي متحديا لإرادة المجتمع الدولي

قال السفير علي الحفني، مساعد وزير الخارجية الأسبق والسفير السابق لمصر لدى الصين، إن الصين حذرت من التداعيات التي قد تحدث بسبب إتساع نطاق الحرب في غزة.

وأضاف الحفني، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر قناة "الحياة"، أن الصين ترى أن الحرب فى غزة حرب عبثية، وأن إسرائيل تتحدى إرادة المجتمع الدولى، وهى تقرأ الأحداث نفس القراءة المصرية والعربية وتقدر الدور الذى تقوم به مصر فى دعم القضية الفلسطينية.

وأوضح، أن الصين مدركة لأهمية الأمن القومى المصرى، وهى أدرى من أى طرف دولى آخر بمجريات الأمور فيما يتعلق بالصراع العربى الإسرائيلى والقضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن الصين مهتمة بعلاقتها مع مصر ومقبلة عليها وما تشهده العلاقات المصرية الصينية مرحلة استثنائية غير مسبوقة فى العصر الحديث.