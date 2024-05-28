الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الكونتينر" داخل شركة كابسي: ريادة وابتكار في عالم الدهانات (فيديو)

المهندس محمد السيد
المهندس محمد السيد

أكد المهندس محمد السيد، رئيس مجلس إدارة شركة كابسي للدهانات، التزام الشركة بتقديم منتجات عالية الجودة وحلًا مستدامًا لاحتياجات العملاء، موضحًا أن الشركة تأسست في عام 1985 داخل منطقة القنطرة، وبدأت برأس مال 50 ألف جنيه، كما كان يبلغ مساحة المصنع حينها 300 متر فقط.

وقال نجدي، خلال لقائه مع الفنان أحمد داود، ببرنامج "الكونتينر"، المذاع  عبر فضائية "دي إم سي"، إنه في عام 1999، قامت شركة كابسي بتطوير نظام "بيزكوت" الذي يتناسب مع متطلبات ألوان ورش إصلاح السيارات ومراكز الصيانة، مشيرًا إلى أنه يتميز هذا النظام بألوانه اللؤلؤية، المعدنية، الصلبة والسحرية، ويوفر تغطية ممتازة ومتانة لا تضاهى.

برنامج الكونتينر

يستعرض الفنان أحمد داود مقدم البرنامج من خلال "الكونتينر" الثورة الصناعية التى أحدثتها مصر فى الخمس سنوات الماضية، ويزور مصانع مصر فى مختلف المحافظات ليرصد تطور صناعات النسيج، الصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية، صناعة الألومنيوم وغيرها.

المهندس إسماعيل نجدي الكونتينر الفنان أحمد داود شركة كابسي بيزكوت شركة كابسي للدهانات الثورة الصناعية مصانع مصر صناعات النسيج الصناعات الدوائية الصناعات الغذائية صناعة الألومنيوم

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