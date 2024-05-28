أسامة السعيد: إسرائيل لا تعترف بأي مواثيق أو اتفاقات والنظام العالمى أثبت ظلمه

قال الكاتب الصحفي أسامة السعيد، إن التجارب والخبرات السابقة مع إسرائيل ومع السلوك الإسرائيلي لا تدع أي طرف يصدق ما تقوله إسرائيل وما تقوله هذه الحكومة المتطرفة، منوهًا بأن إسرائيل قطعت كل السبل أمام أي مصداقية، وما تقوم به يؤكد أنها بالفعل دولة مقسمة على نفسها، ودولة غير جديرة بالثقة، ودولة مارقة وفق لتعريف القانون الدولي.

وأضاف السعيد، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر قناة "الحياة"، أن إسرائيل لا تلتزم بأي مواثيق دولية ولا بأعراف دولية ولا بالاعتبارات الإنسانية التي تلتزم بها الدول، مؤكدًا أنه من الصعب أن نصدق ما تقوله إسرائيل، ومن الصعب أن نذهب بعيدًا فيما يتعلق بجدية حتى ما تقوله.

وأوضح، أنه في الوقت الذي تقول فيه إسرائيل إنها ستقدم ورقة لمقترحات للهدنة في نفس الوقت ترتكب مجازر جديدة ضد المدنيين الأبرياء في خيام النازحين في رفح، مؤكدًا أن هذه واحدة من محاولة إسرائيل للعب على كل الجبهات.