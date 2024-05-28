الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لماذا يعقد مجلس الأمن جلسة مغلقة لمذبحة رفح؟.. خبير قانون دولي يجيب

رفح
رفح

أكد د.أيمن سلامة خبير القانون الدولي أن الجلسة المغلقة التي يعقدها مجلس الأمن بالأمم المتحدة هي جلسة سرية لا يدعي إليها الإعلام ولا يتم تدوين مدولاتها بين الدول أعضاء المجلي ولا تسجل هذه المداولات والمشاورات في مضبطة المجلس.

وأضاف سلامة، لـ«الدستور» أن بعض الدول تخشي من الجلسات العادية التي تدعي إليها وسائل الإعلام ويتابعها العالم جهارًا نهارًا علي مدار الساعة، لافتًا إلي أن هذه الدول تخشي من أن تفشي مواقفها عبر وسائل الإعلام بخصوص قضية معينة حساسة أو نزاع معين حساس مثل القضية الفلسطينية.

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أوضح سلامة أن الجلسات المغلقة تكون خلف الأبواب الموصدة وتعقد لنظر أو مناقشة أو اتخاذ ما يلزم بخصوص موقف معين أو نزاع حول مسألة حساسة، وأيضًا هناك باعث أخر من عقد الجلسات السرية خلف الابواب الموصدة بمجلس الأمن وهي محاولة التوصل لإجماع بين الدول أعضاء مجلس الامن حتى اتخاذ مجرد بيان صحفي.

وتابع "أنه لا يتوقع أن يتخذ مجلس الأمن بخصوص المجزرة الأخيرة في رفح التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية « قرارًا أو بيانًا رئاسيًا»؛  لكن أقصى ما يصل إليه في هذا الصدد هو أن يصدر مجلس الأمن بيانا صحافيًا يدين الحادث".

الدكتور أيمن سلامة خبير قانون دولي الجلسة المغلقة الامم المتحدة جلسة سرية

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