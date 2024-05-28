أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تضغط نفسيًا على الشعب الفلسطيني بسياسة الأرض المحروقة

قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلوم السياسية، إن السلطة الفلسطينية تريد عضويتها في الأمم المتحدة، لأن هذا الاعتراف الدولي بفلسطين سوف يكون الحل الأمثل للتخلص من الهجوم الصهيوني المتكرر على الحدود الفلسطينية.

الضغط المصري على إسرائيل

وأكد الدكتور رامي عاشور، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التنسيق المصري يشكل ضغوط كبيرة على الكيان الصهيوني.

وأضاف في حديثه، أن إسرائيل تضغط نفسيا على الشعب الفلسطيني بسياسة الأرض المحروقة، وبالتالي تقوم إسرائيل بتدمير البنية التحتية بقطاع غزة بالكامل، وهذا التدمير سوف يؤدي إلى تفريغ قطاع غزة من السكان بالكامل.

وأشار إلى أن جرائم الكيان الصهيوني تدعم بقاء واستمرار نتنياهو لأطول فترة ممكنه في السلطة، وبالتالي إسرائيل تحاول المماطلة في استمرار الحرب على قطاع غزة.

ضحايا غزة

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت أن ضحايا العدوان الإسرائيلي وصل إلى 36096 شهيدا و81136 مصابا منذ 7 أكتوبر.

وأوضحت الوزارة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 46 شهيدا و110 مصابين خلال 24 ساعة.