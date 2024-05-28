الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تضغط نفسيًا على الشعب الفلسطيني بسياسة الأرض المحروقة

غزة
غزة

قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلوم السياسية، إن السلطة الفلسطينية تريد عضويتها في الأمم المتحدة، لأن هذا الاعتراف الدولي بفلسطين سوف يكون الحل الأمثل للتخلص من الهجوم الصهيوني المتكرر على الحدود الفلسطينية.

الضغط المصري على إسرائيل 

وأكد الدكتور رامي عاشور، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التنسيق المصري يشكل ضغوط كبيرة على الكيان الصهيوني.

وأضاف في حديثه، أن إسرائيل تضغط نفسيا على الشعب الفلسطيني بسياسة الأرض المحروقة، وبالتالي تقوم إسرائيل بتدمير البنية التحتية بقطاع غزة بالكامل، وهذا التدمير سوف يؤدي إلى تفريغ قطاع غزة من السكان بالكامل.

وأشار إلى أن جرائم الكيان الصهيوني تدعم بقاء واستمرار نتنياهو لأطول فترة ممكنه في السلطة، وبالتالي إسرائيل تحاول المماطلة في استمرار الحرب على قطاع غزة.

ضحايا غزة 

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت أن ضحايا العدوان الإسرائيلي وصل إلى 36096 شهيدا و81136 مصابا منذ 7 أكتوبر.

وأوضحت الوزارة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 46 شهيدا و110 مصابين خلال 24 ساعة.

رامي عاشور استاذ علوم سياسية الحرب على غزة الضغط المصري على إسرائيل

الأكثر قراءة

"حماس": لا مفاوضات إلا بوقف شامل للعدوان والانسحاب من معبر رفح وإعادة إداراته السابقة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

التحفظ على نجل الفنان أحمد رزق

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

صور

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مقترح إسرائيلى جديد خلال مفاوضات وقف الحرب فى غزة

“تكتيكات حقيرة”.. تفاصيل تهديد إسرائيل لـ"الجنائية الدولية" بشأن التحقيق في جرائم الحرب

اليوم 235 للعدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يواصل ارتكاب المجازر بكل مناطق غزة