باحث فى الشأن الإسرائيلى: نتنياهو فى مأزق حقيقى بسبب شروط جانتس

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، الباحث في الشأن الإسرائيلي، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مأزق حقيقي في ظل الشروط الستة التي وضعها الوزير في حكومة الحرب بيني جانتس، والتي خصص لتنفيذها 20 يومًا مر نصفها، وبالتالي "نتنياهو" في مأزق حقيقي ويحاول أن يستبق هذه الخطوة بحل مجلس الحرب خشية أن يطالب وزيرا الأمن القومي إيتمار بن جفير والمالية بتسلئيل سموتريش بدخول مجلس الحرب.

وأضاف "أنور"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أن مجلس الحرب خماسي، وهناك عضو بارز وهو "جانتس" يهدد بالانسحاب، وعضو آخر وهو الوزير في مجلس الحرب والحكومة الموسعة جادي أيزنكوت يهدد بالانسحاب.

وأشار إلى أن هذا يعيد الأمور إلى 6 أكتوبر الماضي، بمعنى الحكومة الفاشلة أمنيًا، وحكومة الشلل، والتي صعدت في الضفة الغربية ستقود من جديد، وهذا يغضب الشارع، ويعتبر قنبلة موقوتة في ظل محاولة تعويم هذه الحكومة باستدعاء "جانتس" و"أيزنكوت ".

وأوضح أنه حينما يقفز "جانتس" من السفينة هو يدعو أعضاء من حزب الليكود والائتلاف الحكومي للتمرد على نتنياهو، والذي يحاول تجميل وجهه القبيح من خلال حل مجلس الحرب كمسكن يتجاوز به الأزمة الحالية.