تفعيل بروتوكول تعاون بين"الغرفة التجارية" و"صحة دمياط"

عقد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة دمياط، لقاءا مع محمد عبد اللطيف فايد رئيس الغرفة التجارية في دمياط وأعضاء مجلس إدارة الغرفة بدمياط، بحضور الدكتورة رشا رشوان مدير إدارة الإعلام والتعليم والاتصال الصحي بمديرية الصحة على هامش احتفالية التربية الإيجابية، لبحث التنسيق في وضع رؤية مستقبلية وبروتوكول مشترك تستهدف بحث فرص الابتكار بملف الاستثمار الصحي بين القطاعين بما يعود بالنفع على تحسين جودة الخدمات الصحية، تماشيًا مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ووجه رئيس الغرفة التجارية، الشكر لوكيل وزارة الصحة والسكان وقيادات الوزارة ومقدمي خدمات الرعاية الصحية بمحافظة دمياط نظرًا لجهودهم المبذولة وحرص الغرفة على المشاركة المجتمعية في تنمية المجتمع المصري.

وفي نهاية اللقاء أهدى وكيل وزارة الصحة درع تقديرا لإدارة الغرفة التجارية وأكد أهمية التعاون المشترك بمجال التوعية المجتمعية بالمبادرات الصحية الرئاسية لتحقيق الاستفادة القصوى والأهداف المرجوة من المبادرات الصحية.

ونظمت مديرية الصحة في دمياط، دورة تدريبية لمسئولي العلاج على نفقة الدولة بالمستشفيات بناء على تعليمات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط وضمن استعدادات مديرية الصحة لإدخال جميع التخصصات الطبية فى قائمة العلاج على نفقة الدولة وإنشاء أقسام للعلاج على نفقة الدولة ببعض المستشفيات النوعية لتوفير العلاج لغير القادرين بشتى التخصصات.