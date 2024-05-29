يبحث الملايين من مشجعي رياضة كرة القدم عن جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 29-5-2024 والقنوات الناقلة والتي يتنافس فيها مجموعة من أفضل لاعبي الكرة في العالم حيث يرغب الملايين في الاستمتاع بمشاهدة المباريات في البطولات المحلية والعالمية على مستوى العالم.

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 29-5-2024

نعرض لكم من خلال السطور التالية جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 29-5-2024 والقنوات الناقلة لها للراغبين في ضبط احداثيات القنوات الرياضية حيث جاءت المباريات كما يلي:-



مباريات دوري المؤتمر الأوروبي

مباراة ألمبياكوس اليوناني ضد نادي فيورنتينا الإيطالي في تمام الساعة 10 مساءا بتوقيت القاهرة.

مباريات كأس الليبرتاوديروس

مباراة نادي أتليتيكو جونيور كولومبيا ضد نادي بوتافوغو البرازيل في تمام الساعة 1:00 ظهرا بتوقيت القاهرة.

مباراة نادي ليجا دي كويتو الاكوادور ضد نادي يونيفرسيتاريو دي ديبورتيس بيرو في تمام الساعة 1:00 ظهرا بتوقيت القاهرة.

مباراة نادي بينارول أوروغواي ضد نادي روزاريو سنترال الأرجنتين في تمام الساعة 1:00 ظهرا بتوقيت القاهرة.

مباراة نادي أتليتيكو مينيرو البرازيلي ضد نادي كاراكاس فنزويلا في تمام الساعة 1:00 ظهرا بتوقيت القاهرة.

مباراة نادي بوليفار بوليفيا ضد نادي بالستينو تشيلسي في تمام الساعة 3:00 عصرا بتوقيت القاهرة.

مباراة نادي فلامينغو البرازيلي ضد نادي ميلوناريوس كولومبيا في تمام الساعة 3:00 عصرا بتوقيت القاهرة.

مباراة نادي غريميو البرازيلي ضد نادي ذا سترونغيست بوليفيا في تمام الساعة 1:00 ظهرا بتوقيت القاهرة.

مباراة نادي إستوديانتس لابلاتا الأرجنتين ضد نادي هواتشيباتو تشيلي في تمام الساعة 1:00 ظهرا بتوقيت القاهرة.

مباريات دوري كوبا أميريكانا

مباراة نادي كورينثيانز البرازيل ضد نادي راسينغ مونتيفيديو أوروغواي في تمام الساعة 1:00 ظهرا بتوقيت القاهرة.

مباراة نادي أرجنتيونس الأرجنتين ضد نادي ناسيونال أسونسيون باراغواي في تمام الساعة 1:00 ظهرا بتوقيت القاهرة.

مباراة نادي انترناسيونال البرازيل ضد نادي بيجرانجو الأرجنتين في تمام الساعة 3:00 عصرا بتوقيت القاهرة.

مباراة نادي دلفين الاكوادور ضد نادي ريال تومايابو بوليفيا في تمام الساعة 3:00 عصرا بتوقيت القاهرة.

مباراة نادي راسينغ كلوب الأرجنتين ضد نادي لوكينو باراغواي في تمام الساعة 3:00 عصرا بتوقيت القاهرة.

مباراة نادي كوكيمبو أونيدو تشيلي ضد نادي براغانتينو البرازيل في تمام الساعة 3:30 عصرا بتوقيت القاهرة.

مباراة نادي لانوس الأرجنتين ضد نادي راسينغ كويابا البرازيل في تمام الساعة 1:00 ظهرا بتوقيت القاهرة.



مباراة نادي ميتروبلتانوس فنزويلا ضد نادي ديبورتيفو غارسيلاسو في تمام الساعة 1:00 ظهرا بتوقيت القاهرة.



مباريات الدوري الأمريكي MLS

مباراة نادي سينسيناتي ضد نادي ناشفيل في تمام الساعة 2:30 مساءا بتوقيت القاهرة.

مباراة نادي نيويورك ريد بولز ضد نادي شارلوت في تمام الساعة 2:30 مساءا بتوقيت القاهرة.

مباراة نادي إنتر ميامي ضد نادي أتلانتا يونايتد في تمام الساعة 2:30 مساءا بتوقيت القاهرة.

مباراة نادي مونتريال ضد نادي دي سي يونايتد في تمام الساعة 2:30 مساءا بتوقيت القاهرة.

مباراة نادي فيلادلفيا يونيون ضد نادي تورونتو في تمام الساعة 2:30 مساءا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة مباريات اليوم الأربعاء 29-5-2024

يمكن متابعة المباريات السابقة من خلال مجموعة قنوات بين سبورت القطرية Bein Sports القطرية الحاصلة على حقوق البث المباشر ويمكن ضبطها على الإحداثيات التالية:-

قناة بين سبورت

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12604.

معامل تصحيح الخطأ: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

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