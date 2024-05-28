بدأت برأس مال 50 ألفا.."الكونتينر" يستعرض رحلة كفاح "كابسي للدهانات" (فيديو)

قال الفنان أحمد داود، إن شركة كابسي للدهانات سبقت غيرها في كل شئ، حيث استطاعت تصدير منتجاتها لأكثر من 65 دولة، كما بلغ عدد عمالها حتى وقتها الراهن 1700 عامل، وتبلغ مساحة المصنع 238 ألف مربع، موضحًا أن المشروع بدأ برأس مال 50 ألف جنيه.

وأضاف داود، خلال تقديمه برنامج "الكونتينر"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن شركة كابسي للدهانات حصدت المركز الأول على مستوى إفريقيا، وتم تصنيفها في المركز الـ 51 على مستوى العالم في قائمة أكبر شركات الدهان في العالم، بالإضافة إلى حصولها المركز العاشر عالميا في إنتاج دهانات السيارات.

برنامج الكونتينر

يستعرض الفنان أحمد داود مقدم البرنامج من خلال "الكونتينر" الثورة الصناعية التى أحدثتها مصر فى الخمس سنوات الماضية، ويزور مصانع مصر فى مختلف المحافظات ليرصد تطور صناعات النسيج، الصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية، صناعة الألومنيوم وغيرها.