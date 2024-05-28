بسبب 100 جنيه.. محاكمة المتهم بقتل صديقه بـ4 طعنات في التجمع 27 أغسطس

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة متهم بقتل صديقه، بسبب خلافات بينهما على 100 جنيه في منطقة التجمع، في جلسة 27 أغسطس المقبل.

27 أغسطس.. محاكمة المتهم بقتل صديقه بـ4 طعنات فى التجمع

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم بقتل صديقه بـ 4 طعنات، بسبب الخلاف على 100 جنيه، وأوضحت التحقيقات أن المجني عليه طلب مبلغ 100 جينه من المتهم، وطالبه بأن ينتظر لحين تحصله على المرتب، إلا أن المتهم رفض الانتظار وباغته بـ 4 طعنات بالجسد ليسقط الضحية مفارقًا الحياة.