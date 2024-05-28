علي الحفني: نعيش تطور في العلاقات المصرية الصينية بشكل غير مسبوق

قال السفير علي الحفني، مساعد وزير الخارجية الأسبق والسفير السابق لمصر لدى الصين، إن توقيت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لبكين في الوقت الحالي مهم للغاية، مشيرًا إلى أن هناك دعم استثنائي للعلاقات المصرية الصينية والعربية الصينية.

وأضاف الحفني، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر قناة "الحياة"، أن هذا العام نحتفل بمرور عشر أعوام على ترفيع العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بجانب أننا نشهد مرور عقدين من الزمان عشرين عام على إنشاء منتدى التعاون العربي الصيني الذي انطلق من القاهرة في عام 2004 من مقر جامعة الدول العربية خلال زيارة الرئيس الصيني في ذلك الوقت.

وأوضح، أن الزيارة هي دعوة موجهة للرئيس السيسي لزيارة الصين وحضور الذكرى الـ20 لإنشاء المنتدى، مؤكدًا أن هذه الزيارة تعطي الفرصة للزعيمين للتشاور بشأن العديد من القضايا وبصفة خاصة وفي مقدمتها ما يحدث في قطاع غزة منذ شهر أكتوبر الماضي.