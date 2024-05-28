الثلاثاء 28 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجديد حبس السائق المتسبب في حادث الطريق الدائري 15 يوما

حبس - آرشيفية
حبس - آرشيفية

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس سائق السيارة المتسبب فى حادث الطريق الدائرى 15 يوما على ذمة التحقيق.

تجديد حبس السائق المتسبب فى حادث الطريق الدائرى

كان المستشار مصطفى المتناوى المحامى العام الأول لنيابة حلوان الكلية، أمر بحبس سائق السيارة النقل المتسبب في حادث الطريق الدائرى 4 أيام على ذمة التحقيقات، التي باشرتها النيابة العامة، فى الحادث الذى تسبب فى وفاة 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين، وعرضه على المعمل الكيماوى لإجراء تحليل المخدرات، وندب مهندس فنى لفحص جميع السيارات وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كان فريق من النيابة العامة، قد قام بمعاينة مسرح الحادث، ومناظرة السيارات، وسماع أقوال شهود الإثبات والمصابين.. وتواصل النيابة تحقيقاتها في الواقعة.

 

وزارة الداخلية التحريات امن القاهرة النيابة العامة حبس حكم حادث الطريق الدائري

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