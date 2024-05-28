الثلاثاء 28 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الإصلاح والنهضة": زيارة السيسي للصين تترجم قوة العلاقة الثنائية بين البلدين

هشام عبد العزيز
هشام عبد العزيز

قال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة إن زيارة الرئيس السيسي للصين، تلبية لدعوة الرئيس الصيني "شي جينبينج" تترجم قوة العلاقة الثنائية بين البلدين، وتؤكد مدى أهمية الدور المصري ومحوريته على خريطة السياسة الخارجية.

وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن الزيارة تتضمن مباحثات هامة سيعقدها الزعيمان في مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الحرب في غزة، وسبل  الاستقرار في المنطقة، تعزيزًا للسردية المصرية عن حقيقة الأوضاع في غزة ودعمًا لدفاع الدولة المصرية عن حقوق الشعب الفلسطيني وحشد التأييد الدولي لإنهاء الحرب في غزة.

وأضاف عبد العزيز بأن الزيارة تساهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين كونها تشتمل على لقاءات عدة سيعقدها السيد الرئيس مع كبرى الشركات الصينية العاملة في مجالات متعددة، تعزيزًا للاستثمارات الصينية المباشرة في مصر بما يساهم في توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا الصينية إلى مصر.

وشدد رئيس حزب الإصلاح على أن العلاقات الخارجية لمصر في عهد السيسي تشهد تنوعًا كبيرًا وسعيًا حثيثًا في بناء علاقات متوازنة تدعم في تحقيق مصالح البلاد العليا وفتح آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات.

هشام عبد العزيز حزب الإصلاح والنهضة الرئيس عبد الفتاح السيسي العلاقة الثنائية السياسة الخارجية

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