الإعدام لمنجد قتل شخصا لسرقه شقته في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، رئيس المحكمة، بمعاقبة منجد بإجماع الآراء بالإعدام شنقا ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية بعد اتهامه بقتل شخص لسرقته محتويات شقته لمروره بضائقة مالية.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدى، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، سكرتير المحكمة أحمد الفيومى.

وترجع أحداث القضية المقيدة برقم 32595 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية اول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية اول، ببلاغ يفيد قيام المتهم بقتل المجني عليه وسرقته بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات قيام المتهم "أ.م.ر" منجد، بالتوجه إلى مساكن البوسطة دائرة القسم، قاصدا سرقة أي منقولات داخل تلك المساكن نظرا لمروره بضائقة مالية، وما أن دلف إلى العقار محل سكن المجني عليه "ال.م.ع"، قاصدا سرقة ما يظهر له من محتويات تصلح للبيع حتى أبصره المجني عليه أثناء صعوده مستخدما الدرج الخاص بالعقار.

واستوقفه المجني عليه وسؤاله عن سبب تواجده اعتقادا منه أن المتهم علي علاقة بإحدى السيدات قاطني العقار، فسايره المتهم وقام المجني عليه باستضافته داخل وحدته السكنية لاستبيان حقيقة الأمر وما أن قصد المجني عليه المرحاض لقضاء حاجته، خطر في ذهن المتهم الإجرامي وعقد العزم على قتل المجني عليه وسرقة ما تحتوي الشقة من أدوات وعند خروجه باغته بضربة من الخلف مستخدما قطعة حديدية على رأسه ثم تولي بـ3 ضربات أخرى وقام بسحبه للمطبخ وتعد عليه بحامل شيشة حتى انكسرت من الضربة، وأخذ شظايا القطع الزجاجية طعنه بها حتى فارق الحياة واستولى على عدد 12 طبق المونيوم و4 أواني طهي، وسكينه وقطعة شعلة بوتاجاز و2 قلب شيشة وريسيفر ومروحه وغسالة، وقام باستبدال ملابسه بملابس المجني عليه، وبيع تلك الأدوات لشخص حسن النية وعقب تقنين الإجراءات، تم القاء القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة.

وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قرارها في جلستها المنعقدة.