الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شباب المصريين يتصدر منصة إكس.. ورئيس الاتحاد: أبناؤنا في الخارج خط الدفاع الأول عن الوطن

اتحاد شباب المصريين
اتحاد شباب المصريين في الخارج

تصدر هاشتاج اتحاد شباب المصريين في الخارج، برئاسة د.محمود حسين مؤشرات البحث علي منصة التدوينات القصيرة " إكس" داخل مصر الذي أطلقه عدد من الشباب المصري بعد انتهاء الملتقي الاول للاتحاد الذي أقيم تحت عنوان الهجرة غير الشرعية وتأهيل الشباب لسوق العمل الدولي.

وأشاد رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج بالتفاف الشباب المصري بالداخل والخارج، حول فكرة الاتحاد التي تهدف إلي ربط ابناء المصريين بالخارج مع الوطن، وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية مؤكدا أن تصدر الاتحاد منصة إكس  يعكس الانطلاقة القوية للاتحاد خلال الفترة الحالية.

وأوضح رئيس اتحاد المصريين بالخارج، أن تأسيس اتحاد شباب المصريين بالخارج جاء تماشيا مع رؤية القيادة السياسية في الاهتمام بالشباب والمصريين بالخارج وربط أبناء الجيل الثاني والثالث منهم بالوطن في إطار عمل مؤسسى يستمر عبر أجندة وطنية واضحة المعالم.

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وأشار إلى أن المصريين في الخارج هم خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية وهم ثروة حقيقية لبلدنا الغالية لذلك أوجه التحية لرئيس السيسي باعتباره أول رئيس يهتم بشئون المصريين بالخارج، حيث تم إنشاء أول وزارة لهم في 2014، فضلاً عن تقديم العديد من التيسيرات والمبادرات.

وقال محمد شحاتة، عضو مجلس إدارة الاتحاد إنه سيتم التنسيق من خلال بروتوكولات عمل مع وزارة الهجرة والمصريين في الخارج وجميع الوزارت المعنيه بالمصريين في الخارج والجهات المعنيه لتحقيق الأهداف الرئيسية للاتحاد والتي تتضمن ربط الشباب بالوطن الأم من خلال فاعليات وأنشطه مختلفه وتشجيع الشباب المصرى خارج الوطن بأخذ دورهم في الدفاع عن مصر بلغات تلك البلاد التي يعيشون فيهم.

وأكد علاء خليل، عضو مجلس إدارة الاتحاد أن الاهداف تتصمن العمل على ربط الشباب المصرى بعضهم البعض خارج الوطن لتقديم المساعدات اللوجستية لمن يحتاجها منهم والاستفادة من أفكار ومقترحات الشباب المصرى ومن تجاربهم الشخصيه فضلاً عن المساعدة على ربط الشباب المصرى في الخارج والداخل من خلال المعسكرات الداخليه والخارجية.

وأكد شريف النسيري عضو مجلس إدارة الاتحاد أن من ضمن أهدافنا العمل على ربط الشباب المصرى بعضهم البعض خارج الوطن لتقديم المساعدات اللوجستية لمن يحتاجها منهم والاستفاده من أفكار ومقترحات الشباب المصرى ومن تجاربهم الشخصية، فضلاً عن المساعدة على ربط الشباب المصرى في الخارج والداخل من خلال المعسكرات الداخليه والخارجية.

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