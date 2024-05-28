الموافقة على تقنين 89 طلب أراضي أملاك دولة بالظهير الصحراوي الغربي بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الموافقة على بدء إجراءات 89 طلب تقنين أراضي أملاك دولة في الظهير الصحراوي الغربي وداخل وخارج زمام الـ 2 كيلو بنطاق المحافظة، وذلك بعد استيفاء جميع الضوابط والشروط.



جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا للبت، بحضور اللواء أركان حرب ياسر عبدالعزيز، السكرتير العام للمحافظة، وممثل مديرية أمن المنيا، ومساعد المستشار العسكري للمحافظة، واللواء محمد عقل، السكرتير المساعد، والمستشار مجدي محمد، مفوض الدولة، ومدير المديرية المالية، ومدير إدارة أملاك الدولة، وأعضاء اللجنة وشباب لجنة الاسترداد.



وأكد المحافظ، ضرورة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين والإسراع في بحث طلبات التقنين، مع مراعاة البُعد الاجتماعي، مشددا على أهمية استرداد حق الشعب وعدم التقاعس في ملف التعديات على أملاك الدولة ومحاسبة المقصرين.



واستعرضت اللجنة طلبات تقنين أوضاع تمت الموافقة عليها من قبل المساحة العسكرية تمهيدا لتقنينها وتحرير عقودها ضمن خطة الدولة فى الإسراع من إنهاء ملف تقنين حالات وضع اليد على أراضى أملاك الدولة.

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