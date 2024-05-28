الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جامعة المنصورة يناقش تفاصيل إنشاء مبنى الخدمات العلاجية المطور لمستشفى الطوارئ

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع أعضاء لجنة مشروع إنشاء "مبنى الخدمات العلاجية المطور لمستشفى الطوارئ" بجامعة المنصورة. 
 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب، الدكتور الشعراوي كمال المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية، الدكتور محمود الجمل مدير المشروع، الدكتور أمير فكرى مدير مستشفى الطوارئ، الدكتور مجدي بشير نائب مدير المستشفى.

 

جرى خلال الاجتماع مناقشة البرنامج الوظيفي والمخطط الهندسي لوضع حجر الأساس بالتعاون مع وزارة الصحة والمخطط الزمني التنفيذي للمشروع.


وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر، أن دعم المنظومة الطبية بالمستشفيات الجامعة يحظى بأولوية قصوى لخدمة المرضى من مختلف محافظات الدلتا، مشيرًا إلى أنه من المخطط أن يضيف مبنى الخدمات العلاجية المطور لمستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة بعد تنفيذه قدرة استيعابية أكبر للمرضى، والتي من شأنها أن تكون إضافة كبيرة للمنظومة الطبية بالجامعة وذلك من أجل خدمة القطاع الطبي والصحي بالمحافظة ومنطقة الدلتا وذلك لتخفيف الضغط عن مستشفى الطوارئ القديم، الذي يقدم خدمات الرعاية الطبية العاجلة والإسعافات الأولية والطوارئ لمواطني ومصابي الحوادث بمحافظة الدقهلية ومحافظات الدلتا، وذلك بعد تزايد الضغط الكبير على مستشفى الطوارئ القديم وتخطي حالات المترددين عليها نحو أكثر من 800 ألف مريض سنويا.
 

ودعا رئيس الجامعة، كافة المؤسسات المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني والأفراد القادرين للمساهمة في تنفيذ وتجهيز مبني الخدمات العلاجية المطور لمستشفى الطوارئ لسرعة الانتهاء منه في أقرب وقت ممكن للمساهمة في علاج الآلاف من مرضى الحوادث والحالات الحرجة والطوارئ.

 

واستعرض الدكتور محمد عبد العظيم، الهدف من المشروع والمخطط الهندسي والمخطط الزمني التنفيذي للمشروع، مشيرًا إلى أنه جرى الانتهاء من الرسومات الهندسية الخاصة بالمبنى الجديد والذي سيتم إنشائه على مساحة 1400 متر مربع يتكون من دور أرضي وتسعة أدوار علوية متكررة، بقدرة استيعابية 180 سريرا ليصبح إجمالي عدد الأسرة لمستشفى الطوارئ القديم 400 سرير ويحتوي المبنى على دور كامل لاستقبال الطوارئ ودورين لوزارة الصحة وأدوار للعمليات والعناية المركزة والمعامل والإقامة الداخلية والخدمات المساعدة.

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شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة جامعة المنصورة المنصورة مشروع انشاء مبني الخدمات العلاجية

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