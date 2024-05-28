الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شركة OpenAI تشكل مجلس السلامة وتدريب أحدث نموذج للذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية الناشئة OpenAI ، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة مجلس السلامة ستقدم المشورة بشأن "قرارات السلامة والأمن الحاسمة" وتقوم بتدريب أحدث نموذج للذكاء الاصطناعي. 

وتقول OpenAI إنها تقوم بتشكيل لجنة للسلامة والأمن وبدأت في تدريب نموذج جديد للذكاء الاصطناعي ليحل محل نظام GPT-4 الذي يدعم برنامج الدردشة ChatGPT الخاص بها.

 

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وقالت الشركة الناشئة في سان فرانسيسكو في تدوينة اليوم الثلاثاء، إن اللجنة ستقدم المشورة لمجلس الإدارة بالكامل بشأن "قرارات السلامة والأمن الحاسمة" لمشاريعها وعملياتها.

وبحسب صحيفة الجارديان، فقد تصل لجنة السلامة في الوقت الذي يدور فيه الجدل حول سلامة الذكاء الاصطناعي في الشركة، والتي تم تسليط الضوء عليها بعد استقالة الباحث، جان ليك، ووجه انتقادات إلى شركة OpenAI لأنها تركت السلامة "تحتل المقعد الخلفي أمام المنتجات اللامعة". كما استقال إيليا سوتسكيفر، المؤسس المشارك لشركة OpenAI وكبير العلماء، وحلت الشركة فريق "superalignment" الذي كان يركز على مخاطر الذكاء الاصطناعي والذي كانا يقودانه بشكل مشترك.

وتجمع شركة xAI التابعة لشركة Elon Musk مبلغ 6 مليارات دولار في محاولة للاستحواذ على OpenAI. 
وقالت شركة OpenAI إنها "بدأت مؤخرًا في تدريب نموذجها الحدودي التالي" وإن نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها قادت الصناعة فيما يتعلق بالقدرة والسلامة، على الرغم من أنها لم تذكر الجدل الدائر حول ذلك. 

وقالت الشركة: “إننا نرحب بالنقاش القوي في هذه اللحظة المهمة”، كما أن نماذج الذكاء الاصطناعي هي أنظمة تنبؤ يتم تدريبها على مجموعات بيانات ضخمة لإنشاء نصوص وصور ومقاطع فيديو ومحادثات شبيهة بالإنسان حسب الطلب، حيث تعد النماذج الحدودية أقوى أنظمة الذكاء الاصطناعي المتطورة.

 

تمتلئ لجنة السلامة بمطلعين على الشركة، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، ورئيسها بريت تايلور، وأربعة خبراء تقنيين وسياسيين في OpenAI، ويضم أيضًا أعضاء مجلس الإدارة آدم دانجيلو، وهو الرئيس التنفيذي لشركة Quora، ونيكول سيليجمان، المستشار العام السابق لشركة Sony.

 

ستكون المهمة الأولى للجنة هي تقييم ومواصلة تطوير عمليات OpenAI والضمانات وتقديم توصياتها إلى مجلس الإدارة في غضون 90 يومًا.

 

وقالت الشركة إنها ستنشر بعد ذلك علنًا التوصيات التي تتبناها "بطريقة تتفق مع السلامة والأمن".

شركة التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مجلس السلامة التكنولوجيا OpenAI قرارات السلامة الأمن الحاسمة

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