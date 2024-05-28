هيئة الدواء توقع مذكرة تفاهم مع مركز مراقبة الدولة للأدوية والأجهزة الطبية الكوبي

وقعت هيئة الدواء المصرية مذكرة تفاهم مع مركز مراقبة الدولة للأدوية والمعدات والأجهزة الطبية الكوبي CECMED؛ تتويجًا للتعاون المستمر بين جمهورية مصر العربية ودولة كوبا، ويمثل هذا الحدث محطة بارزة في الجهود التعاونية بين السلطتين في مجال تنظيم المنتجات الطبية.

قام بالتوقيع من الجانب المصري الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، ومن الجانب الكوبي الدكتورة، أولغا ليديا جاكوبو كازانويفا، مدير مركز مراقبة الدولة لأدوية والمعدات والأجهزة الطبية الكوبي.

وذلك بحضور الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء الدكتور بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والأستاذ الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، والسفير الدكتور سامح أبو العينين، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، والسفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، والسفير مانيول روبيدو، سفير كوبا في مصر، والسفير شريف رضا، سفير مصر في كوبا، والعديد من قيادات الهيئة، وممثلين عن شركات صناعة الدواء.

وعلى هامش التوقيع، أكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء حرص الهيئة علي تنفيذ الآليات المناسبة لتفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، ودعم التبادل التجاري بين البلدين، وتوسيع نطاق نفاذ الدواء المصري إلى السوق الدوائي الكوبي.

ونصت مجالات التعاون على تعزيز التفاهم بين كلا الطرفين فيما يتعلق بالإطار التنظيمي والمتطلبات والعمليات الخاصة بكل منهما، وكذلك تسهيل مبادرات التعزيز التنظيمي المستقبلية لكلا الطرفين، وتبادل المعلومات والقيام بعمليات تعاون فيما يتعلق بالممارسات المعملية الجيدة (GLP)، والممارسات السريرية الجيدة (GCP)، وممارسات التصنيع الجيدة (GMP)، وممارسات اليقظة الدوائية الجيدة (GPvP)، وأيضًا تبادل المعلومات والخبرات في تقييم الأنظمة التنظيمية باستخدام أداة المقارنة المعيارية العالمية (GBT) الخاصة بمنظمة الصحة العالمية، والمشاركة في المؤتمرات، والندوات، والحلقات الدراسية، والمنتديات العلمية والعملية التي ينظمها الطرفان، وبناء القدرات في المجالات المتفق عليها بين الطرفين، والتنسيق في المحافل الدولية، وأي مجالات أخرى محل اهتمام مشترك من الطرفين.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على التعاون المستمر مع مختلف الدول في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية، وتبادل الخبرات ودعم الكوادر العاملة بمجال الدواء، ودعم نفاذ المستحضرات الطبية المصرية بالأسواق الإقليمية والعالمية.