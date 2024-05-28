برلمانية: زيارة السيسي للصين تعكس حرصه على تعزيز سبل التعاون

أشادت هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب، عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري بزيارة الرئيس السيسي إلى الصين وعقد مباحثات مع نظيره الصيني شي جين بينج.

وقالت هناء أنيس رزق الله، في بيان مساء اليوم، إن زيارة الرئيس السيسي إلى الصين تأتي في إطار حرص بكين على التركيز على الدور المصري خلال الفترة المقبلة، وذلك لما تمثله القاهرة من أهمية في القارة الإفريقية، واصفًا الزيارة بالمهمة، لأنها تأتي في إطار تطور العلاقات الثقافية والاستراتيجية والاقتصادية بين البلدين، خاصة مع وجود آلاف الشركات الصينية العاملة في مصر.

ووصفت «عضو مجلس النواب»، أن تلك الزيارة الهامة الي الصين تعكس العلاقات الوطيدة بين مصر والصين، ولبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين، فضلًا عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أشارت الي أن الصين تدرك جيدا الدور المحوري المصري على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وشرق المتوسط، وأهداف مصر الدائمة لتعزيز ودعم علاقات حسن الجوار مع الدول المحيطة بها ومواجهة أي تحديات أو تهديدات من شأنها الإضرار أو المساس بالأمن القومي المصري أو العربي.

واختتمت بأن زيارة الرئيس السيسي للصين تعكس حرصه على تدعيم تلك العلاقات وتعزيز سبل التعاون مع الصين، لا سيما في ظل التعاون المثمر بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، لافتة الي أن تبادل الزيارات بين الرئيسين المصري والصيني ساهمت في إحداث طفرة غير مسبوقة في العلاقات الثنائية وانعكس ذلك جليًا على حركة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، ونجاح الشراكة الاستراتيجية التنموية الشاملة بينهما.