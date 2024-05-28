الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد فوزه بـ"التقديرية".. سعيد شيمي: فخور بجائزة منحتها لي مصر

سعيد شيمي
سعيد شيمي

فاز مدير التصوير السينمائي سعيد شيمي بجائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون للعام 2024 قيمتها 100 ألف جنيه، وميدالية فضية.

سعيد شيمي رائد التصوير تحت الماء

وسعيد شيمي مصور سينمائي وهو رائد فن التصوير تحت الماء فقد كان الفيلم الذي صوره تحت الماء، المعنون بـ«جحيم تحت الماء»، أول فيلم سينمائي مصري من نوعه يصور في أعماق البحر.

وقدم سعيد شيمي العشرات من الأفلام للمخرجين من بينهم: «محمد خان، عاطف الطيب، علي عبدالخالق»، وغيرهم، ومن أهم أفلامه السينمائية التي صورها: «سواق الأتوبيس، البرئ، طائر على الطريق، الشيطان يعظ، بئر الخيانة، الحب فوق هضبة الهرم، سلام يا صاحبي، إعدام ميت، الطريق إلى إيلات»، وغيرها.

كما قدم مدير التصوير السينمائي إلى المكتبة السينمائية عشرات المؤلفات، نذكر منها: «أفلامي مع عاطف الطيب ــ صديقي سامي السلاموني ــ خطابات محمد خان إلى سعيد شيمي (في 3 أجزاء) ــ التصوير السينمائي تحت الماء ــ الإدراك والمتعة ــ عدسة القلم وحبر الكاميرا ــ الخدع والمؤثرات الخاصة في الفيلم المصرى محسن نصر.. الإبداع على الوتر الحساس» وغيرها.

وقام شيمي بتدريس مادة التصوير السينمائي والتلفزيوني في عدد من الكليات والمعاهد في مصر والدول العربية، واختير عضوًا ورئيسًا في لجان التحكيم السينمائية في مهرجانات دولية ومحلية، وله العديد من المقالات في جماليات وتاريخ الصورة السينمائية، كما أصدر أكثر من عشرين كتابًا في مجال التصوير السينمائي، من أهمها: «التصوير السينمائي تحت الماء»، و«تاريخ التصوير السينمائي في مصر»، و«أفلامي مع عاطف الطيب»، و«تجربتى مع الصورة السينمائية»، و«سحر الألوان من اللوحة إلى الشاشة»، و«الصورة السينمائية من السينما الصامتة إلى الرقمية».

سعيد شيمي جائزة الدولة التقديرية جوائز الدولة 2024 التصوير تحت الماء الدكتورة نيفين الكيلاني المكتبة السينمائية

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