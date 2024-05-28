الثلاثاء 28 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمد العسيري يُشيد بالشاعر أحمد فؤاد نجم ويكشف مصير خلافه مع سيد حجاب

محمد العسيري
محمد العسيري

أثنى الكاتب الصحفي محمد العسيري، على الشاعر أحمد فؤاد نجم بكلمات مؤثرة، قائلًا: "كان للشاعر أحمد فؤاد نجم 17 أخًا، توفى منهم 12، وعاش 5، وكان نجم أصغر أخوته".

وأضاف العسيري، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، على صدى البلد: "كانت هناك علاقة قوية تربط أحمد فؤاد نجم بوالدته، حيث كان ينقل عنها كل أغانيها،و كان شقيًا وجايب لها الكلام طول عمره".

وعن تجربة أحمد فؤاد نجم في الشعر السياسي، قال: "ظروف المرحلة التي بدأ فيها كانت سببًا في اتجاهاته، كما كان متأثرًا بالوسائل التي كان يقوم بها الشعب المصري في أوقات الانكسار".

وأكد العسيري: "شغل نجم كان فيه تمرد وإلحاح كبير على خوض المعركة أثناء العراك السياسي، وفكرة الخلاف التي كانت بينه وبين سيد حجاب انتهت في 25 يناير".

وفي ختام حديثه، أشاد العسيري بالشاعرين الكبيرين عبدالرحمن الأبنودي وسيد حجاب، قائلًا: "كانت تجمعهم علاقة وطيدة، والخلاف الذي حدث بينهما كان مجرد خلاف مهنة على بعض الأفكار ليس أكثر".

محمد العسيري احمد فؤاد نجم عزة مصطفى صالة التحرير الشعر السياسي سيد حجاب عبدالرحمن الأبنودي

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