محلل سياسي: إسرائيل مصرة على الاستمرار في تنفيذ مخططها العدواني في حق الفلسطينيين

قال محسن أبو رمضان، المحلل السياسي الفلسطيني، إن هناك إصرارا من قبل حكومة اليمين الفاشي بالاستمرار بالعدوان وعلى تنفيذ عملية في حق الشعب الفلسطيني في رفح، رغم قرار محكمة العدل الدولية التي أكدت وقررت ضرورة وقف العدوان العسكري والعملية العسكرية الإسرائيلية على مدينة رفح.

وأضاف محسن أبو رمضان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر قناة dmc، أنه بدلا من أن تمتثل إسرائيل لهذه المحكمة الدولية ذات القيمة الحقوقية والقانونية العالمية، قامت بالاعتداء على مخيمات النازحين وتنفيذ عملية عسكرية واحتلال معبر رفح والوصول إلى محور فلاديلفيا مما يؤثر على مستقبل العلاقة بموجب اتفاقية السلام مع الدولة المصرية، حيث أن إسرائيل لا تكترث بالقانون الدولي ولا بالتعاقدات ولا الاتفاقات وتريد أن تنفذ مخططها العدواني في حق الشعب الفلسطيني عبر الاستمرار في تنفيذ الإبادة الجماعية.