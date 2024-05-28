الثلاثاء 28 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بين الأغاني والملجأ.. محمد العسيري يكشف تفاصيل مثيرة في حياة عبدالحليم حافظ

عبد الحليم حافظ
عبد الحليم حافظ

كشف الكاتب الصحفي محمد العسيري، عن جانب مثير من حياة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، موضحًا أنه كان يهرب من الحديث عن فترة الملجأ في حياته، ولم يتحدث عنها أبدًا، وكان يتجنب الوقوف عند هذا الموضوع، وربما كانت هذه الفترة تحمل ذكرياتٍ صعبة أو تجارب لا يرغب في استعادتها.

وقال العسيري، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، على صدى البلد، إن عبد الحليم حافظ كان يغني أغاني شبه رسمية، ولم يكن يحب أعمال الفنانين أحمد فؤاد نجم أو الشيخ إمام، ربما بسبب نوعية أعمالهم. 

وأضاف أن عبد الحليم حافظ كان يرى الثنائي متمردين، وكان يحب أن يغني كتابات صلاح جاهين، فهو كان يُعجب بالأغاني التي تحمل رسائل وطنية وتعبّر عن هويته الفنية.

محمد العسيري عبد الحليم حافظ الملجأ عزة مصطفى صالة التحرير احمد فؤاد نجم الشيخ إمام صلاح جاهين

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