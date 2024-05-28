بين الأغاني والملجأ.. محمد العسيري يكشف تفاصيل مثيرة في حياة عبدالحليم حافظ

كشف الكاتب الصحفي محمد العسيري، عن جانب مثير من حياة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، موضحًا أنه كان يهرب من الحديث عن فترة الملجأ في حياته، ولم يتحدث عنها أبدًا، وكان يتجنب الوقوف عند هذا الموضوع، وربما كانت هذه الفترة تحمل ذكرياتٍ صعبة أو تجارب لا يرغب في استعادتها.

وقال العسيري، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، على صدى البلد، إن عبد الحليم حافظ كان يغني أغاني شبه رسمية، ولم يكن يحب أعمال الفنانين أحمد فؤاد نجم أو الشيخ إمام، ربما بسبب نوعية أعمالهم.

وأضاف أن عبد الحليم حافظ كان يرى الثنائي متمردين، وكان يحب أن يغني كتابات صلاح جاهين، فهو كان يُعجب بالأغاني التي تحمل رسائل وطنية وتعبّر عن هويته الفنية.