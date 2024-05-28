الثلاثاء 28 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"هيئة الطاقة" تكشف تفاصيل افتتاح محطة كهرباء من الرياح (فيديو)

محطة رياح
محطة رياح

أعلن المهندس إيهاب إسماعيل، نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، عن افتتاح محطة كهرباء جديدة تعمل بطاقة الرياح، مؤكدًا أن هذه المحطة تعد خطوة هامة نحو تحقيق الاستدامة البيئية وتلبية احتياجات الكهرباء في البلاد.

المحطات الرياحية: استثمارات وتحفيز للقطاع الخاص

وأوضح إسماعيل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن هناك العديد من محطات الرياح المنتشرة على الساحل المصري، بما في ذلك محطات تابعة للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تشتري الكهرباء من هذه المحطات، مما يشجع على استثمارات جديدة في هذا المجال.

القدرة الإنتاجية والتنمية المستدامة

وأكد "إسماعيل" أن هناك محطتين لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح باستثمارات تصل إلى مليار دولار، وتبلغ القدرة الإنتاجية لهما 1000 ميجاوات، مشيرًا إلى أن الحكومة افتتحت محطة جديدة اليوم تابعة لها، وأن المحطات القادمة ستكون تابعة للقطاع الخاص.

وفي ختام حديثه، أكد أن مشكلة الكهرباء في مصر مؤقتة وسيتم حلها، وأن المحطة الجديدة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال إضافة إنتاجها لشبكة الكهرباء.

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