كهربا يكشف حقيقة الخلافات فى غرفة ملابس الأهلى

أكد محمود عبدالمنعم كهربا، مهاجم نادي الأهلي، أن معدن لاعبي الأهلي يظهر وقت الشدة، وأن اللاعبين تعاهدوا على تحقيق اللقب الإفريقي رقم 12 في تاريخه.

وقال كهربا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "السادسة" عبر قناة الأهلي: "دوري أبطال إفريقيا الـ12 الأغلى في مسيرتي، ولكن اللقب العاشر أمام الزمالك سيظل هو الخالد في التاريخ، وسيظل له طابع خاص".

ونفى كهربا وجود أي خلافات داخل غرفة ملابس الأهلي، وكل ما يتردد عبر وسائل الإعلام أو السوشيال ميديا، عار تمامًا عن الصحة، مضيفًا أنه يحب دائمًا الرد على مثل تلك الإشاعات غير الصحيحة، مشيرًا إلى أن "الترند" هو السبب الرئيسي في ترويج الإشاعات على الفريق.

وتوجه كهربا بالشكر لمحمود الخطيب رئيس نادي الأهلي، قائلًا: "كابتن الخطيب يمتلك (كاريزما) خاصة وبمثابة الأب الروحي للفريق، فهو دائم الدعم لنا باستمرار ونقدر ذلك الدعم".

واختتم كهربا كلامه بتوجيه الشكر لجماهير نادي الأهلي على دعمهم اللا محدود وغير المنتهي للفريق في كل مكان وفي كل المناسبات، وأيضًا في أوقات الحزن قبل الفرح، وقال: "نعد جماهير الأهلي باستمرار تحقيق البطولات، وأنا أعتبر نفسي واحدًا من الجماهير".