الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"مات قبل فرحه".. وفاة شاب أثناء عمله في حصاد محصول القمح بقنا

جثة شاب - آرشيفية
جثة شاب - آرشيفية

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، اليوم الثلاثاء، على فراش مستشفى قنا العام، متأثرًا بإصابته في دراسة القمح خلال تنظيفها لعمود لف على ملابسه، في قرية المعري، مركز قوص، جنوبي محافظة قنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا منذ أكثر من شهر من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بإصابة شاب وحالته خطيرة في دراسة القمح خلال تنظيفها، داخل قرية المعري مركز قوص.

وبعد الفحص تبين إصابة الشاب يونس حميد عطا، في العشرينات من عمره، في دراسة القمح خلال تنظيفها العمود لف حول ملابسه وأصيب إصابات بالغة تقرر تحويله من مستشفى قوص إلى قنا العام أملًا في علاجه لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة على فراش المستشفى بعد شهر من محاولة علاجه.

وقال أحد أقاربه، إن قرية المعري جميعها في حالة حزن وصدمة بعد وفاة الشاب يونس الخلوق قبل حفل زفافه بأسبوعين والمقرر من قبل أسرته بعد عيد الأضحى، موضحًا أن الفقيد صاحب جرار زراعي ودراسة وخلال تنظيفها لف العمود حول ملابسه وأصيب إصابات بالغة تقرر نقله إلى المستشفى ولكنه توفي منذ قليل واتشح الحزن والسواد داخل القرية على وفاته دون أن يلحق يفرح بزفافه.

 

 

قنا تاريخ مدينة قوص محافظ قنا جثة محافظة قنا

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