عزة لبيب تكشف حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنانة ليلى طاهر (فيديو)

أكدت الفنانة عزة لبيب، أن الفنانة ليلى طاهر تتمتع بصحة جيدة وتمارس حياتها بشكل طبيعي، ونفت جميع الشائعات التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي حول تدهور حالة ليلى طاهر، مؤكدة أنه لا يوجد أي أساس لهذه الأقاويل.

وقالت لبيب، خلال حديثها مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، على صدى البلد، إن ليلى طاهر أجرت عملية جراحية قبل عامين، لكنها الآن تعيش حياتها الاجتماعية بشكل طبيعي، حيث تتحدث مع المواطنين في الشارع وتمارس نشاطاتها بشكل عادي.

وفيما يتعلق بقرار اعتزال ليلى طاهر، أضافت أن الفنانة ليلى ليس لديها نية للعودة إلى الفن، وعلى الرغم من ذلك، فإنها لا تمانع في الظهور في المداخلات التلفزيونية لتوضيح أي تفاصيل.