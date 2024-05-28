الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ميرفانا ماهر بعد فوزها بـ"التشجيعية": أهم جائزة أحصل عليها

ميرفانا ماهر
ميرفانا ماهر

فازت الصحفية ميرفانا ماهر بجائزة الدولة التشجيعية فرع علوم الإدارة عن كتابها "شبكات السلطة والمال" الصادر عن دار ريشة للنشر والتوزيع.

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وقالت ميرفانا: "سعيدة جدًا بالجائزة، لأنها تعويض عن تعب وجهد 16 عامًا من العمل المتواصل"، مضيفة لـ"الدستور": "الجائزة تقدير محترم من الدولة المصرية لأي باحث جاد، فالجائزة مشرفة جدًا وهى أهم جائزة أحصل عليها رغم أنني حصلت على 5 جوائز من قبل".

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القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الدولة التشجيعية 2024

وميرفانا ماهر صحفية وباحثة متخصصة في الشئون الاقتصادية والبرلمانية، ومدرب معتمد تخرجت في كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 2010 ودرست ريادة الأعمال وإدارة الشركات الناشئة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة 2020، حصلت على عدد من الجوائز منها جائزة الصحافة المصرية عن حملة صحفية تحت عنوان "تعارض المصالح"، وجائزة سمير عبدالقادر في الصحافة الاقتصادية 3 مرات، وجائزة سعيد سنبل في المقال الاقتصادي.

ميرفانا ماهر جائزة الدولة التشجيعية علوم الإدارة شبكات السلطة والمال دار ريشة للنشر والتوزيع

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