لمدة أسبوعين.. وقف عضو بالبرلمان الفرنسي بعد رفع العلم الفلسطيني

أوقف البرلمان الفرنسي أحد أعضائه لمدة أسبوعين، بعد أن رفع العلم الفلسطيني خلال نقاش حول ما إذا كان ينبغي على فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ووقف سيباستيان ديلوغو، عضو البرلمان عن حزب جان لوك ميلينشون اليساري المتشدد (LFI) من مدينة مرسيليا الجنوبية، مع العلم أثناء الأسئلة الموجهة إلى الحكومة.

ونددت رئيسة البرلمان يائيل براون بيفيت بما وصفته بسلوكه "غير المقبول"، وصوت المشرعون على إيقافه لمدة أسبوعين وخفض مخصصاته البرلمانية إلى النصف لمدة شهرين.

رسميًا.. أيرلندا تعترف بدولة فلسطين

جاء ذلك في وقت اعلنت فيه أيرلندا اعترافها رسميا بدولة فلسطين، حيث أعلن رئيس وزراء أيرلندا، سيمون هاريس، قرار بلاده بالاعتراف بفلسطين في الدايل يوم الثلاثاء، بعد أسبوع من انضمام دبلن إلى إسبانيا والنرويج، وتعهدهما بالقيام بذلك.

وقال هاريس مخاطباً البرلمانيين: "الاعتراف هو رسالة لأولئك الذين يدعون في فلسطين إلى مستقبل ينعم بالسلام والديمقراطية". وبعد أن اختتم كلمته، صفقت القاعة بالتصفيق.

وقالت أيرلندا إن اعترافها بالدولة الفلسطينية لا يعني تأييدها لحماس وكررت دعمها للسلطة الفلسطينية.

وأدان وزير الخارجية مايكل مارتن، الهجمات منذ 7 أكتوبر من العام الماضي، وحث المجتمع الدولي على تقديم الدعم الكامل للسلطة الفلسطينية التي تحكم الضفة الغربية، وليس غزة التي تسيطر عليها إسرائيل. حماس.

كما خلق قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية يوما نادرا من الوحدة في البرلمان الأيرلندي يوم الثلاثاء، على الرغم من أن أحزاب المعارضة قالت إنه كان ينبغي أن يحدث ذلك في وقت أقرب. ورفرف العلم الفلسطيني فوق لينستر هاوس، الذي يضم مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

لكن البعض في الحكومة يشعرون بالقلق من أن هذه الخطوة التاريخية ستستفيد منها حماس. وقد قالت إسرائيل ذلك مراراً وتكراراً.

وحذّر سلمان رشدي مؤخراً، من أن تشكيل دولة فلسطينية "في الوقت الحالي" سيعني "دولة شبيهة بطالبان".

وقال شون أوفيرغيل، رئيس مجلس النواب، إن المجلس يرغب في "التمييز بوضوح بين حماس والشعب الفلسطيني". وقال أيضًا إن أيرلندا تعتز بالجالية اليهودية.