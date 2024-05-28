الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

"رفعت عيني للسما".. خالد يوسف يكشف تفاصيل فوز أول فيلم مصري بجائزة "كان" (فيديو)

المخرج خالد يوسف
المخرج خالد يوسف

كشف المخرج خالد يوسف، تفاصيل حصول فيلم "رفعت عيني للسما" على جائزة مهرجان كان الدولي للأفلام، بعد مسيرة عرض استمرت 4 سنوات من العمل المثابر والتفاني من قبل القائمين على العمل.

وأكد يوسف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن الشركة المتحدة يجب أن تنظر في التعاقد مع المخرجين الذين حصلوا على جوائز، مشيرًا إلى أن سعرهم ارتفع وأن هذا النجاح يفتح أفاقًا جديدة لهم.

وقال إن الفريق العامل على الفيلم قدم مثابرة كبيرة لتحقيق هذا النجاح، وأن العمل الذي أنتجوه حصل على جائزة في أكبر مهرجان سينمائي في العالم.

وفيما يتعلق بالمخرجين في مصر، أشار "يوسف" إلى وجود العديد من المواهب المميزة، مثل أم كلثوم وغيرهم، مما يجعل مصر ولادة للمبدعين.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن فوز هؤلاء المخرجين بجائزة مهرجان كان، على الرغم من عدم شهرتهم الواسعة، يعد محفزًا للمخرجين الآخرين، وأن التعاقد معهم في مصر يمثل خطوة إيجابية لتطوير صناعة السينما.

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