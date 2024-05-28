الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لا خسائر.. السيطرة على حريق مروع نشب في قرية المقاطع بالمنوفية (صور)

جانب من الحريق
جانب من الحريق

تمكنت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن المنوفية من السيطرة على حريق مروع كان قد نشب في مجموعة من العشش في قرية المقاطع التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وترجع أحداث الواقعة لتلقي اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور العميد حسن النشال، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق مروع وحرر محضر بالواقعة.

وجرى الدفع بفريق الحماية المدنية مدعوم بفريق من مجلس مدينة الباجور لوقع الحادث الذي نشب في عدة عشش خاصة الأهالي وهم بشير سليمان بدوي، والمواطن عاطف عبد المحسن، وتم السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح ووجود خسائر طفيفه في الممتلكات.

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محافظة المنوفية قرية المقاطع حريق مروع عشش فلاحين السيطره على حريق مروع

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