لا خسائر.. السيطرة على حريق مروع نشب في قرية المقاطع بالمنوفية (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن المنوفية من السيطرة على حريق مروع كان قد نشب في مجموعة من العشش في قرية المقاطع التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وترجع أحداث الواقعة لتلقي اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور العميد حسن النشال، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق مروع وحرر محضر بالواقعة.

وجرى الدفع بفريق الحماية المدنية مدعوم بفريق من مجلس مدينة الباجور لوقع الحادث الذي نشب في عدة عشش خاصة الأهالي وهم بشير سليمان بدوي، والمواطن عاطف عبد المحسن، وتم السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح ووجود خسائر طفيفه في الممتلكات.

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