ما أهمية مشاركة الرئيس السيسي في منتدى التعاون الصيني العربي؟.. السفير علي الحفني يجيب

أكد السفير علي الحفني، نائب وزير الخارجية السابق وسفير مصر لدى الصين سابقًا، أهمية مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في منتدى التعاون الصيني العربي، قائلا: "إن زيارة الرئيس السيسي إلى بكين اليوم مهمة من زوايا عديدة حيث تتيح الفرصة للرئيس بأن يلتقي بقرينه الصيني ويتشاوروا بخصوص الكثير من الأمور التي تمثل أولوية على الأجندة الوطنية لكل من مصر والصين على المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط".

وقال السفير علي الحفني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر قناة dmc، إن النظام الدولي يتعرض لتحدي كبير جدا، وبفعل ما نشهده من أحداث غير مسبوقة في دولة الجوار الشرقي في قطاع غزة، خاصة في الأيام الأخيرة منذ اجتياح رفح، وأيضًا منذ الاستيلاء على معبر رفح، الأمر الذي يمثل تحدي كبير، ليس فقط لمصر ولا للدول العربية، إنما أيضا للمجتمع الدولي، وهو تحدي الدولة المارقة التي ترفض الانصياع لجميع القرارات والتوصيات الصادرة من مؤسسات دولية.

وأوضح أنه يوجد تشابه بين الموقفين المصري والصيني في الدعوة إلى ضرورة وقف إطلاق النار، وضرورة توصيل المساعدات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وضرورة إيجاد حل نهائي لهذه المشكلة من خلال أطروحة الدولتين.