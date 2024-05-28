الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تنويه خاص من لجنة التحكيم لـ"جولة ميم المملة" في مهرجان روسيا

الفيلم الوثائقي
الفيلم الوثائقي جولة ميم المملة

فاز الفيلم الوثائقي جولة ميم المملة للمخرجة هند بكر بتنويه خاص للإنسانية والاستمرارية من لجنة التحكيم المسابقة الرسمية في المهرجان الدولي للأفلام الوثائقية المستقلة (أوسا) الذي أقيم في الفترة من 23 - 25 مايو في العاصمة الروسية موسكو.

المهرجان مخصص لذكرى الشاعر الروسي الشهير أندريه فوزنيسينسكي وزوجته وملهمته زويا بوغسلافسكايا، روائية وكاتبة مقالات ومؤلفة لبعض أكبر المشاريع الثقافية في روسيا وعلى المستوى الدولي ويركز OSА على أفلام عن الشعر والفن والتاريخ والذاكرة.

وشهد فيلم جولة ميم المملة عرضه العالمي الأول في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، كما عرض في مهرجان عمان السينمائي الدولي ومهرجان قابس سينما فن ونال تنويه خاص من لجنة التحكيم.

الفيلم تأليف وإخراج وإنتاج هند بكر ومدير التصوير تامر نادي، ومونتاج بيتر عادل وتتولى MAD World مبيعات الفيلم عالميًا.

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في جولة ميم المملة تقترب المخرجة هند بكر من عزلة الكاتب محمد حافظ رجب، بائع اللب والسوداني علي الرصيف بمحطة الرمل بالإسكندرية الذي أصبح من أهم كتاب القصة القصيرة في جيل الستينات، حيث يعيش حافظ رجب في عزلة فرضها علي نفسه منذ أكثر من ثلاثين سنة، داخل شقته المتواضعة بمنطقة الورديان بالإسكندرية.

هند مخرجة وكاتبة تعلق خيالها بقصص حافظ رجب، تشغلها فكرة امتناع حافظ رجب عن الناس والكتابة وهو في ذروة نجاحه تدور أحداث الفيلم داخل الشقة في زمن العزلة اللانهائي الذي يدور فيه حافظ رجب بين الأكل والنوم والصمت والصلاة.

هند بكر مخرجة وكاتبة ومنتجة مصرية

وهند بكر مخرجة وكاتبة ومنتجة مصرية، درست اللغة العربية في كلية الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر، ثم درست صناعة الأفلام في مركز الجيزويت الثقافي في الإسكندرية ولاحقًا شاركت في تأسيس روفيز فيلمز وهي شركة إنتاج سينمائي مقرها الإسكندرية.

في 2013، شاركت في إخراج وإنتاج أوضة الفيران وهو فيلم طويل اختير للمشاركة الرسمية في مهرجانات دبي وساوباولو وتطوان وغيرها.

هند بكر مخرجة وكاتبة ومنتجة مصرية هند بكر فيلم جولة ميم فيلم جولة ميم المملة عرضه العالمي الأول في مهرجان

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