إصابة طفل بطلقات نارية في اشتباكات مسلحة بين عائلتين في قنا

أصيب تلميذ بطلقات نارية، اليوم الثلاثاء، إثر نشوب مشاجرة بين أبناء عمومة بسبب حد فاصل لقطعة أرض زراعية في عزبة الألفي، مركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية يفيد بإصابة تلميذ بطلقات نارية إثر مشاجرة بين أبناء عمومة في عزبة الألفي بدائرة مركز دشنا.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين بعد الفحص إصابة إبراهيم.ش، يبلغ من العمر 10 أعوام، إثر مشاجرة نشبت بين أبناء عمومة بالأسلحة النارية بسبب حد فاصل لقطعة أرض زراعية في عزبة الألفي مركز دشنا.

وتقرر نقل المصاب إلى مستشفى فاو في دشنا ولخطورة حالته الصحية تم نقله إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما حرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.