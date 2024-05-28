الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ترامب يتهم القضاء الأمريكى "بالفساد"

ترامب
ترامب

اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، جو بايدن بالسعي للنيل من خصومه باستخدام القضاء، مشيرًا إلى أنه لا توجد جريمة ولا أدلة إدانة في القضية الجنائية.

أضاف ترامب أنه لا يشهد أي امتثال للدستور، نافيًا انتهاك قانون الحملات الانتخابية، واصفًا محاكمة اليوم بأنها "يوم خطير لأمريكا"، كما أكد ترامب أنه يتقدم على بايدن ويواجه قاضيًا فاسدًا في نيويورك.

وتوجه المدعون في محاكمة ترامب إلى هيئة المحلفين لآخر مرة، الثلاثاء، سعيًا لأول إدانة جنائية في التاريخ لرئيس أمريكي سابق.

وقبل أقل من 6 أشهر على الانتخابات الرئاسية التي سيحدد الناخبون الأمريكيون خلالها إن كانوا سيعيدون ترامب إلى البيت الأبيض أم لا، ينطوي الحكم على مخاطر كبيرة للرئيس السابق البالغ 77 عامًا شخصيًا كما للبلاد بأسرها.

وترامب متهم بتزوير سجلات تجارية لشراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز على خلفية علاقة جنسية بينهما تعود إلى العام 2006 كان من الممكن أن تضر بسعيه للفوز بالرئاسة عام 2016.

وفي حال إدانته، يواجه حكمًا بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات عن كل من الاتهامات الـ34، لكنّ خبراء قانونيين يستبعدون أن يتم سجنه على اعتباره مدانًا لأول مرة.

ولن تمنع الإدانة ترامب من الترشح في نوفمبر كمنافس للرئيس الديمقراطي جو بايدن.

واستغرقت المحاكمة نحو 5 أسابيع، وشهدت إفادات أدلى بها أكثر من 20 شاهدًا وعدد من السجالات في المحكمة للوصول إلى المرافعات الختامية، في آخر فرصة للادعاء والدفاع لإقناع هيئة المحلفين المكونة من 12 عضوًا مجهولي الهوية.

كما كان متوقعًا، اختار ترامب عدم الإدلاء بشهادته في خطوة كان من شأنها أن تعرضه لمخاطر قانونية وجلسات استجواب لا داعي لها.

وأفاد القاضي بأنه يتوقع أن تتواصل المرافعات الختامية طوال يوم الثلاثاء.

وسيعطي بعد ذلك توجيهاته النهائية لهيئة المحلفين التي سيبدأ أعضاؤها مشاوراتهم الأربعاء.

ويتطلب صدور حكم بشأن إن كان مذنبًا أم لا إجماعًا ومن شأن رفض شخص واحد في هيئة المحلفين النتيجة أن يمنع صدور قرار من هيئة المحلفين ما يعني بالتالي أن المحاكمة باطلة.

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