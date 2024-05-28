محافظ أسوان: تحقيق التكامل بين كافة الجهات لتقديم الخدمات الطبية بالجودة العالية

ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اجتماع مجلس الصحة الإقليمى الدورى، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وتنفيذًا لتكليفات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيما يتعلق بالارتقاء والنهوض بملف المنظومة الصحية.

وحضر الاجتماع الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، فضلًا عن أعضاء ومقرر المجلس.

تفاصيل حول الاجتماع

وخلال الاجتماع أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أهمية تحقيق التكامل والتنسيق والتناغم بين كافة الجهات، والعمل بروح الفريق الواحد بأفكار ورؤى خارج الصندوق، مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بما يساهم فى توفير كافة مقومات النجاح لأسلوب وآلية العمل، مختلف متطلبات ومستلزمات دواعى إنقاذ الحياة داخل الصروح الطبية، وخاصة فى ظل الإستعدادات المكثفة الجارية للتطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل لتصب كل هذه الجهود فى صالح المواطن الأسوانى، وليجنى على أرض الواقع ثمارها.

وشدد محافظ أسوان، على ضرورة إعداد قاعدة بيانات شاملة لكافة المستلزمات الطبية والعلاجية سواء المتوفرة فعليًا أو التى يتطلب توفيرها، وكذا الكوادر البشرية من أطقم الأطباء والتمريض فى مختلف المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية، والعمل على التحديث المستمر لها حتى يتسنى اقتحام أى مشاكل، والتدخل الفورى مع أى طوارئ تتعلق بإنقاذ حياة المواطنين، وتسخير كافة الإمكانيات للتيسير والتسهيل عليهم، والوصول بذلك لحالة إرضاء للمنتفعين والمترددين على الصروح الطبية المتنوعة من خلال تلقيهم للخدمات بالجودة العالية والكفاءة المطلوبة.

وكلف أشرف عطية، بأن يتم إعداد تقرير نجاح، وعرضه على المحافظ شخصيًا فى غضون أسبوعين على أن يتضمن كافة الإنجازات التى تم تحقيقها، والحلول والإجراءات السريعة التى تم إتخاذها بشأن التوصيات المتعلقة بهذا الإجتماع.

ووجه بالتنسيق بين مستشفيات أسوان الجامعية والتأمين الصحى لدعم اللجان الطبية بالكوادر المطلوبة فى التخصصات المختلفة ليتم انعقادها بشكل منتظم داخل محافظة أسوان وهو ما سيحقق نتائج إيجابية على المواطنين وتخفيف أى معاناة أو مشقة أو أعباء مالية عن كاهلهم، وبالتوازى يتم دعم المستشفيات الجامعية لمستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالكوادر المختلفة، وتقوم فى نفس الوقت إدارة المستشفى بالتعاون مع فرع هيئة الإعتماد والرقابة الصحية للإعداد والتجهيز لتطبيق معايير الجهار الدولية، ليساهم كل ذلك فى الوصول إلى الأهداف المرجوة لتلبية المطالب الجماهيرية فى كل ما يتعلق بالمنظومة الصحية.

وأعطى عطية توجيهاته أن يتم الانتهاء من كافة الملاحظات والتجهيزات المتعلقة بمستشفى كوم أمبو المركزى حتى يتسنى دخولها الخدمة، ونقل تبعيهتها للهيئة العامة للرعاية الصحية لتحظى بالمزايا العديدة لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وهو الذى يتكامل مع الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروع تطوير وإحلال وتجديد ورفع كفاءة مستشفى أسوان للتأمين الصحى.

ولفت إلى أنه بالتوازى مع ذلك تم زيادة المفارم المخصصة للتخلص الآمن من النفايات، فضلًا عن توفير مستلزمات الغسيل الكلوى بما يساهم فى تلقى المرضى للجلسات فى سهولة وبشكل منتظم.