الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لخلق مناخ جاذب للاستثمار.. محافظ قنا يوجه بتذليل كافة المعوقات أمام المستثمرين

محافظة قنا
محافظة قنا

التقى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بمكتبه أحد المستثمرين من أصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية بـكلاحين قفط، وذلك لتذليل كافة التحديات والمعوقات وتقديم التيسيرات اللازمة للنهوض بمشروعه الاستثماري.

 

يأتي ذلك تماشيًا مع خطة الدولة لخلق مناخ جاذب للاستثمار وبيئة حاضنة للأعمال، للنهوض بقطاع الصناعة والاستثمار كونه إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية الشاملة بالمحافظة.

 

جاء ذلك بحضور المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة، وأحمد جابر مدير عام مدير مديرية القوى العاملة بقنا، وعبدالرحيم محمد مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة ومحمود سلوم مدير المنطقة الصناعية بقفط وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

وخلال اللقاء أكد محافظ قنا، حرصه الدائم على تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين، من خلال عقد لقاءات دورية معهم وفتح قنوات اتصال مباشرة للتعرف على مطالبهم، لتذليل  كافة العقبات التي تواجههم وإيجاد الحلول الفورية لحلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وذلك لخلق فرص استثمارية لتنفيذ المشروعات التنموية التى تعود بالنفع والفائدة على المواطن.

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