الثلاثاء 28 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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قيادى بمستقبل وطن: عودة الحوار الوطنى تؤكد قدرته على دعم الدولة فى مواجهة التحديات

رشاد عبد الغني
رشاد عبد الغني

قال رشاد عبدالغني، القيادي بحزب مستقبل وطن إن التوجيه بعودة عقد جلسات الحوار الوطني لمناقشة القضايا والموضوعات المتعلقة بالأمن القومي، يعني توجيه الدعم الكبير للقيادة السياسية في موقفها الداعم التاريخي للقضية الفلسطينية، خاصة في الوقت الحالي الذي يشهد تصاعدًا في الأحداث بالمنطقة وبالقرب من الحدود المصرية، الأمر الذي يتطلب مناقشات جادة وقوية للوصول إلى حلول تدعم القيادة السياسية والدولة للحفاظ على الأمن القومي المصري.

وأكد عبدالغني، في بيان اليوم، أن الدولة المصرية تولي الأحداث الراهنة اهتمامًا كبيرًا، وهو ما يحتاج مشاركة مجتمعية قوية لصناعة قرار قوي وحاسم وحازم فيما يتعلق بموضوعات السياسة الخارجية والأمن القومي المصري، وما يستجد من أحداث من خلال توصيات تحمل صيغة توافقية تحقق مصلحة جميع الأطراف.

وشدد القيادي بحزب مستقبل وطن على أن الحوار الوطني الذي أثبت نجاحًا كبيرًا في مرحلته الأولى بخروج توصيات ومخرجات تدعم الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتساعد الدولة المصرية في ترسيخ أسس وقواعد بناء الجمهورية الجديدة، بما يعني أنه تمكن من التعامل مع كافة التحديات ووضع حلول غير تقليدية لكافة المشكلات والتحديات.

أشار عبدالغني إلى أن هذا النجاح الذي شهدته المرحلة الأولى من الحوار يشير إلى أن مصر تمتلك عقولًا قادرة على حل كافة المشكلات ومواجهة جميع التحديات بتضافر جميع أطياف الشعب والجهود المختلفة، لا سيما موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية خاصة مع تزايد وتيرة العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي يشكل من جهته خطرًا كبيرًا على أمن واستقرار المنطقة بالكامل، وتجديد التزامها بدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني والدفاع عن الأمن القومي العربي.

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