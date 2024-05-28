الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بوروسيا دورتموند يستهدف ضم ماسون جرينوود بعد نهائي الأبطال

ماسون جرينوود
ماسون جرينوود

أكدت تقارير صحفية، أن نادي بوروسيا دورتموند الألماني مهتم بالتعاقد مع الإنجليزي ماسون جرينوود جناح مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان جرينوود قد انتقل إلى خيتافي في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن بوروسيا دورتموند أبدى اهتمامه بضم جرينوود، على أن يتخذوا قرارًا بشأن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، بعد نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتابع التقرير أن بوروسيا دورتموند مستعد للتعاقد مع جرينوود على سبيل الإعارة، كما لم ينف سيباستيان كيهل المدير الرياضي للنادي احتمالية ذلك، قائلًا: "لا أريد أن أتحدث عن أي شائعات في الوقت الحالي لأنها غير منطقية.. دعونا نلعب المباراة النهائية يوم السبت أولًا".

وقال كيهل: "بالطبع لدينا خطط للموسم المقبل وناقشنا العديد من السيناريوهات ولكن دعونا نركز على يوم السبت وبعد ذلك سنرى كيف سنمضي قدمًا".

وعندما سئل عما إذا كان جرينوود لاعبًا يحبه دورتموند، أجاب كيهل: "لا أريد التحدث عن ذلك الآن".

وأردفت الصحيفة أنه مع عدم احتواء صفقة إعارة جادون سانشو الحالية في دورتموند على خيار الشراء، قد يتخذ النادي الألماني خطوة لصالح جرينوود بدلًا من ذلك، خاصة وأن مانشستر يونايتد منفتحًا على التعاقد مع ماسون على سبيل الإعارة.

ويستعد بوروسيا دورتموند لمواجهة ريال مدريد الإسباني، يوم السبت 1 يونيو المقبل، على استاد ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.

وسيعود جرينوود لـ مانشستر يونايتد بعد نهاية فترة إعارته لـ خيتافي، حيث فاز بجائزة لاعب الموسم في النادي الإسباني، بعد تسجيله 10 أهادف وصناعته 6 آخرين هذا الموسم.

ولم يلعب جرينوود مع يونايتد منذ يناير 2022، عندما تم القبض عليه للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب واعتداء، حيث أكدت شرطة مانشستر الكبرى وجود "صور ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي نشرتها امرأة تبلغ عن حوادث عنف جسدي"، وفي فبراير 2023، أُسقطت جميع التهم الموجهة إليه، وقام يونايتد على الفور بإيقاف اللاعب عن التدريب والمباريات "حتى إشعار آخر" وتمت إعارته إلى خيتافي.

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