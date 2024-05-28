محافظ أسوان يهنئ القائمين على تنفيذ مبادرة "طريق مضئ لطفلى"

قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة للقائمين على تنفيذ مبادرة "طريق مضئ لطفلى" بقيادة الدكتورة عبلة عادل مؤسس المبادرة لحصولها على المركز الأول على مستوى 13 محافظة فى التقيم الخاص ببرنامج تنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية، والذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة ممثلة فى الإدارة المركزية للتعليم المدنى وتأهيل الكوادر الشبابية.

اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بأبنائنا الطلاب من ذوى الهمم والقدرات الخاصة

وأكد محافظ أسوان أنه فى ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بأبنائنا الطلاب من ذوى الهمم والقدرات الخاصة، فنعمل جاهدين لدعمهم ومساندتهم لأنهم أصحاب عزيمة وإصرار على النجاح والتفوق والتميز، وليساهموا بإبداعاتهم وإبتكاراتهم، وما يمتلكونه من إرادة قوية فى رفع اسم محافظتهم أسوان عاليًا فى مختلف المحافل.

ومن جانبها، قدمت الدكتورة عبلة عادل شكرها لمحافظ أسوان على التسهيلات العديدة التى يتم تقديمها للفعاليات والأنشطة التى تنظمها وتنفذها مبادرة " طريق مضئ لطفلى" مما ساهم فى تحقيق أهدافها المرجوة على الوجه الأكمل، مشيدة باهتمام وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى على تنفيذ برنامج تنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية، والتى قامت بإختيار المبادرة وتكريمها من اللواء إسماعيل الفار مساعد الوزير والمشرف علي قطاع الشباب، والدكتورة إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بالوزارة، والدكتور محمد غنيم مدير عام القيادات الشبابية والتعليم المدنى.

وأوضحت منسق مبادرة " طريق مضئ لطفلى" بأننا مستمرون على نفس النهج لتقديم المزيد من الخدمات للأطفال من ذوى الإعاقة البصرية من ذوى الهمم حيث تم التنسيق مع إحدى مؤسسات المجتمع المدنى لتوفير أدوات خاصة بهم، ومن بينها المحافظ الإلكترونية وورش عمل للتأهيل النفسى لهم ولأولياء أمورهم.

ولفتت إلى أنه بالتوازى سيتم تنظيم أنشطة متنوعة خلال أجازة الصيف لإكتشاف المواهب وصقل مهاراتهم وإبداعاتهم بشكل أكبر.

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