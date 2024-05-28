الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ أسوان يهنئ القائمين على تنفيذ مبادرة "طريق مضئ لطفلى"

الفائزين
الفائزين

قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة للقائمين على تنفيذ مبادرة "طريق مضئ لطفلى" بقيادة الدكتورة عبلة عادل مؤسس المبادرة لحصولها على المركز الأول على مستوى 13 محافظة فى التقيم الخاص ببرنامج تنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية، والذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة ممثلة فى الإدارة المركزية للتعليم المدنى وتأهيل الكوادر الشبابية. 

اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بأبنائنا الطلاب من ذوى الهمم والقدرات الخاصة

وأكد محافظ أسوان أنه فى ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بأبنائنا الطلاب من ذوى الهمم والقدرات الخاصة، فنعمل جاهدين لدعمهم ومساندتهم لأنهم أصحاب عزيمة وإصرار على النجاح والتفوق والتميز، وليساهموا بإبداعاتهم وإبتكاراتهم، وما يمتلكونه من إرادة قوية فى رفع اسم محافظتهم أسوان عاليًا فى مختلف المحافل. 

ومن جانبها، قدمت الدكتورة عبلة عادل شكرها لمحافظ أسوان على التسهيلات العديدة التى يتم تقديمها للفعاليات والأنشطة التى تنظمها وتنفذها مبادرة " طريق مضئ لطفلى" مما ساهم فى تحقيق أهدافها المرجوة على الوجه الأكمل، مشيدة باهتمام وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى على تنفيذ برنامج تنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية، والتى قامت بإختيار المبادرة وتكريمها من اللواء إسماعيل الفار مساعد الوزير والمشرف علي قطاع الشباب، والدكتورة إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بالوزارة، والدكتور محمد غنيم مدير عام القيادات الشبابية والتعليم المدنى. 

وأوضحت منسق مبادرة " طريق مضئ لطفلى" بأننا مستمرون على نفس النهج لتقديم المزيد من الخدمات للأطفال من ذوى الإعاقة البصرية من ذوى الهمم حيث تم التنسيق مع إحدى مؤسسات المجتمع المدنى لتوفير أدوات خاصة بهم،  ومن بينها المحافظ الإلكترونية وورش عمل للتأهيل النفسى لهم ولأولياء أمورهم. 

ولفتت إلى أنه بالتوازى سيتم تنظيم أنشطة متنوعة خلال أجازة الصيف لإكتشاف المواهب وصقل مهاراتهم وإبداعاتهم بشكل أكبر.

IMG-20240528-WA0024
IMG-20240528-WA0024
IMG-20240528-WA0018
IMG-20240528-WA0018
IMG-20240528-WA0023
IMG-20240528-WA0023
محافظ أسوان التهنئة مبادرة طريق مضئ لطفلى المركز الأول علي مستوي 13 محافظة

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

مصدر أمنى ينفى استشهاد جندى آخر فى حادث الحدود برفح

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

مفاجأة.. تطورات جديدة فى علاقة ياسمين عبدالعزيز بأحمد العوضى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

إبراهيم عبدالفتاح

ابن القمر

صور

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مقترح إسرائيلى جديد خلال مفاوضات وقف الحرب فى غزة

“تكتيكات حقيرة”.. تفاصيل تهديد إسرائيل لـ"الجنائية الدولية" بشأن التحقيق في جرائم الحرب

اليوم 235 للعدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يواصل ارتكاب المجازر بكل مناطق غزة