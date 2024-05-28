الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الطاقة الشمسية وفرع هيئة تعليم الكبار ينفذان برنامجًا تدريبيًا لمحو الأمية بأسوان

الفعاليات
الفعاليات

نفذت جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية ببنبان برنامجًا تدريبيًا لمحو الأمية التكنولوجية بواسطة خريجى الجامعات بقرى بنبان والمنصورية بمركز دراو، تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وفقًا لبروتوكول التعاون المبرم بين جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية وفرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بأسوان. 

وجاء ذلك انطلاقًا من توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة داخل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وطبقًا لرؤية مصر 2030 لإعلان مصر خالية من الأمية. 

وحضر البرنامج صفاء عفيفى مدير الفرع، وحسام سلطان المدير التنفيذى للجمعية، وأيضًا الدكتور ياسر دهب نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى. 

من جانبها، أوضحت صفاء عفيفى أن البرنامج يهدف إلى استفادة شباب الجامعات ببروتوكول محو الأمية، حيث تم توجيههم بأن يشاركوا فرع الهيئة لتعليم الكبار بالحصر الميدانى لجميع قرى بنبان بحرى وقبلى والرقبة الفوقانية والتحتانية والمنصورية. 

ولفت إلى أنه سيتم فتح 10 فصول محو أمية طبقًا لبروتوكول التعاون مع الطاقة الشمسية بهذه القرى للشباب المتدربين، حيث يستهدف تدريب الأميين على مبادرة القرائية ومحو الأمية التكنولوجية، على أن تقوم جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية ببنبان بتقديم أوجه الدعم لتلك البرامج التعليمية للقضاء على الأمية وخلق مستقبل أفضل للمواطنين، تماشيًا مع خطة الدولة للتنمية المستدامة. 

جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية محو الأمية بنبان المنصورية كبار السن

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